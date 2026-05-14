Un diamant bleu-vert vendu pour près de 15 millions d'euros à Genève

Un diamant bleu-vert vif de 5,50 carats originaire d'Afrique centrale, le plus grand connu à ce jour, a été vendu pour l'équivalent de 14,8 millions d'euros mercredi 13 mai à Genève, un record pour ce type de pierre précieuse, a annoncé la maison Christie's.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'"Ocean Dream" a été vendu pour près de 13,6 millions de francs suisses, commission incluse, "établissant ainsi un nouveau record mondial aux enchères pour un diamant bleu-vert", a indiqué Christie's à la presse.

Il était estimé entre 7 et 10 millions de francs suisses (7,6 à 10,9 millions d'euros).

"C'est tout simplement remarquable. Nous avions vendu cette pierre en 2014 pour 8,5 millions de dollars. Elle avait été acquise par une collectionneuse privée asiatique qui l'appréciait beaucoup et la portait", a déclaré à l'AFP Max Fawcett, directeur international de la joaillerie chez Christie's.

"Et nous venons de la vendre pour 17 millions de dollars grâce à la participation active de trois clients différents, originaires de régions très diverses du monde", qui ont fait monter les enchères, a-t-il ajouté.

Ce diamant exceptionnel - le plus gros diamant bleu-vert Fancy Vivid jamais répertorié par le Gemological Institute of America (GIA) - est taillé dans une forme triangulaire.

Il a été "extrait au début des années 2000 en Afrique centrale", a détaillé M. Fawcett.

"Taillé par la suite, il a été exposé en 2003 lors de l'exposition +Splendor of Diamonds+ au Smithsonian (Smithsonian Institution à Washington, ndlr), qui réunissait pour l'occasion les huit diamants de couleur les plus rares au monde", dont ce diamant bleu-vert, a-t-il expliqué.

L'acheteur ne souhaite pas divulguer son identité.

D'après M. Fawcett, ce diamant est de la taille d'un ongle de petit doigt.

"L'engouement pour les objets de collection haut de gamme, les plus belles pierres de couleur, les plus beaux bijoux signés, les objets rares et irremplaçables, est plus fort que jamais. Et nous sommes absolument ravis du résultat", a-t-il indiqué.

AFP/VNA/CVN