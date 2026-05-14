Paris : l'artiste JR lance la transformation du Pont Neuf en "caverne" monumentale

La course est lancée en plein Paris : en trois semaines, l'artiste français JR va totalement transformer le Pont Neuf en une longue " caverne " monumentale de toiles et d'air qui changera le paysage de la capitale du 6 au 28 juin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Entamé lundi 11 mai, le chantier avançait d'un bon pas mercredi 13 mai malgré une météo pluvieuse peu favorable. Le plus vieux pont de Paris est interdit à la circulation et deux immenses grues ont été installées sur les pavés.

"C'est une opération très complexe, qui mobilise au total 800 personnes", explique JR à l'AFP.

L'artiste reconnaissable à son chapeau et ses lunettes noires n'en est pas à sa première installation colossale, mais il reconnait qu'il s'agit de l'un de ses projets "les plus fous, en termes d'échelle et de technique".

Connu uniquement par ses initiales, JR, 43 ans, est devenu célèbre avec ses collages photographiques XXL et ses trompe-l’œil qu'il a exposés des favelas de Rio à New York en passant par le Népal.

Photo : AFP/VNA/CVN

D'ici au 6 juin, le Pont Neuf va progressivement devenir une longue "caverne" reposant sur une structure gonflable en toile qui dessinera en trompe-l’œil l'aspect rocheux en mêlant le blanc, le noir et différentes nuances de gris.

Ses dimensions sont imposantes : 120 m de long, 20 m de large, 2.400 m2 de surface au sol et une hauteur oscillant entre 12 et 18 m. Élément essentiel, l'air remplira la structure composée de 80 arches en toile.

L'œuvre éphémère "juxtaposera le brut et le sauvage à l'élégance raffinée de Paris, créant ainsi un dialogue entre le passé et le présent", selon JR.

L'artiste dit s'intéresser depuis longtemps au thème de la caverne, qui "nous rattache à l'histoire de l'humanité, quels que soient les continents". "Il y a aussi une espèce d'inconnu, de peur, de rentrer dans une caverne et, en même temps, de fascination", selon lui.

24H sur 24

Pendant trois semaines, les curieux et les passants pourront emprunter à pied gratuitement la Caverne 24H sur 24, une expérience "immersive" dont l'univers sonore a été confié au musicien électro Thomas Bangalter, ex-membre du duo Daft Punk.

Photo : AFP/VNA/CVN

"On pourra y venir à 16h comme à 05h du matin, et on sera ainsi plongé dans un autre monde", annonce JR, en précisant que des médiateurs seront présents en permanence sur le site.

La Caverne est un hommage à Christo et Jeanne-Claude, le couple d'artistes, aujourd'hui décédés, qui avait emballé le Pont Neuf de tissu en 1985, attirant des millions de visiteurs.

Il y a 40 ans, le couple avait dû batailler pour vaincre les réticences, politiques notamment, comme celles du maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac.

Depuis, Paris a pris l'habitude d'accueillir des projets d'art contemporain spectaculaires, comme l'emballage de l'Arc de Triomphe en 2021, œuvre posthume de Christo et Jeanne-Claude.

Elle est "devenue l'une des villes les plus ouvertes à l'art monumental, aux projets les plus fous, comme l'ont montré les JO", se félicite JR. "C'est une ville vivante, où l'histoire continue de s'écrire", dans "le respect de la pierre et des monuments".

JR a déjà réalisé dans sa ville natale un gigantesque collage autour de la pyramide du Louvre en 2019 et recouvert l'Opéra d'une autre "caverne" en 2023.

La municipalité de gauche soutient son projet, le nouveau maire Emmanuel Grégoire affirmant que les Parisiens avaient "hâte de pouvoir admirer cette œuvre d'art qui se fabrique sous leurs yeux".

L'œuvre de JR est "financée par du mécénat privé, sans recours à des fonds publics", comme l'avait été celle de Christo et Jeanne-Claude, selon la fondation qui représente le couple d'artistes.

AFP/VNA/CVN