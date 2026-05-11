Aux Pays-Bas, un tableau volé par les nazis refait surface dans une maison

Une œuvre d'art spoliée par les nazis, appartenant à l'illustre collection Goudstikker, a refait surface chez la famille d'un collaborateur notoire de la SS aux Pays-Bas, a déclaré lundi 11 mai à l'AFP le détective néerlandais spécialisé dans les vols d'œuvres d'art Arthur Brand.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Portrait d'une jeune fille, de l'artiste néerlandais Toon Kelder, était probablement accroché depuis des décennies dans la maison des descendants d'Hendrik Seyffardt, a déclaré M. Brand, qualifiant cette affaire de "cas le plus bizarre de toute ma carrière".

Elle n'est pas sans rappeler la découverte qui avait fait la une des journaux du monde entier en 2025, lorsqu'un tableau du XVIIIe siècle volée lors d'un pillage par les nazis - également issu de la collection Goudstikker - était apparu dans une annonce immobilière en Argentine.

Dans cette nouvelle affaire, M. Brand a déclaré avoir été contacté par un Néerlandais qui venait de découvrir deux secrets glaçants : non seulement était-il un descendant de M. Seyffardt, mais sa famille avait également exposé pendant des années l'œuvre d'art issue du pillage.

Cet homme, qui a souhaité garder l'anonymat, a déclaré à M. Brand avoir vu le tableau accroché dans le couloir de l'habitation de la petite-fille de M. Seyffardt.

Ce dernier, assassiné par des résistants néerlandais en 1943, était l'un des collaborateurs les plus haut placés aux Pays-Bas, puisqu'il commandait une unité de la Waffen-SS composée de volontaires néerlandais sur le front de l'Est.

Selon M. Brand, la petite-fille de M. Seyffard aurait dit à un membre de la famille que le tableau était "une œuvre d'art juive spoliée, volée" à Goudstikker.

"Il est invendable. N'en parlez à personne", aurait-elle ordonné.

Volé par Göring

Photo : AFP/VNA/CVN

Cependant, la source de M. Brand souhaitant que l'affaire soit rendue publique, il a contacté le détective réputé pour avoir résolu de nombreuses affaires de vol d'œuvres d'art.

La source a déclaré au quotidien néerlandais De Telegraaf : "J'ai honte. Le tableau devrait être restitué aux héritiers de Goudstikker."

La grand-mère, citée par le quotidien, a déclaré que la famille se demandait si le tableau devait être restitué aux héritiers de Goudstikker et a nié avoir su qu'il s'agissait d'une œuvre spoliée.

"Je l'ai reçu de ma mère. Maintenant que vous me mettez ainsi face à cette situation, je comprends que les héritiers de Goudstikker veulent récupérer le tableau. Je ne le savais pas", a-t-elle déclaré.

M. Brand a alors mené sa propre enquête.

Le tableau porte une étiquette Goudstikker au dos et le numéro 92 est gravé sur le cadre. Il a alors fouillé les archives d'une vente aux enchères de 1940, lors de laquelle une partie de la collection Goudstikker, spoliée, avait été mise aux enchères, et a trouvé le lot numéro 92 : Portrait d'une jeune fille de Toon Kelder.

Hermann Göring, haut responsable nazi, avait pillé l'intégralité de la collection de Jacques Goudstikker lorsque ce marchand d'art juif s'était enfui en Angleterre en 1940.

M. Brand suppose que le collaborateur néerlandais Seyffardt a acquis le tableau lors de la vente aux enchères de 1940 et qu'il a été ensuite transmis de génération en génération.

Vers une restitution ?

Les avocats des héritiers de Goudstikker ont confirmé à M. Brand que ce tableau avait été volé et ont demandé sa restitution.

Le membre de la famille qui a contacté M. Brand souhaite également que le tableau soit restitué aux héritiers de Goudstikker, mais le vol étant prescrit, la police est impuissante.

Photo : AFP/VNA/CVN

La Commission néerlandaise de restitution, chargée de donner des avis sur les œuvres d'art spoliées par les nazis, est-elle aussi impuissante, car elle ne peut contraindre les particuliers à restituer des œuvres d'art.

"Le membre de la famille considère que la médiatisation est le seul moyen d'espérer rendre le tableau aux héritiers de Goudstikker, à qui il appartient de droit", a déclaré M. Brand à l'AFP.

Surnommé "l'Indiana Jones du monde de l'art" en raison de ses découvertes extraordinaires, M. Brand a déclaré que celle-ci surpassait tout ce qu'il avait mis au jour auparavant.

"J'ai déjà récupéré des œuvres d'art spoliées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment des pièces du Louvre, de la Collection royale néerlandaise et de nombreux musées", a-t-il déclaré.

"Mais la découverte d'un tableau issu de la célèbre collection Goudstikker, qui se trouvait en possession des héritiers d'un général néerlandais notoire de la Waffen-SS, surpasse vraiment tout."

AFP/VNA/CVN