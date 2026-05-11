Ara Güler, la légende de la photo turque sur la Croisette

L'actrice italienne Sophia Loren lève une coupe de champagne sous le regard énamouré de ses fans. À côté, la Française Brigitte Bardot sourit dans l'herbe, en tee-shirt et jean.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Une exposition inédite, nouvellement ouverte à Istanbul, restitue des instants, figés dans le temps mais toujours animés par leur charme et leur spontanéité, saisis sur le vif au Festival de Cannes, en France, par le légendaire photographe turc de l’agence Magnum, Ara Güler.

Surnommé "l’Œil d’Istanbul", Ara Güler (1928-2018) est surtout connu pour ses images emblématiques de la ville en noir et blanc, captées au fil du Bosphore et dans les petits quartiers populaires.

Mais il s'est aussi régulièrement rendu sur la Croisette entre 1957 et 1967 pour le festival de cinéma.

"Au-delà des cérémonies de remise de prix et des tapis rouges, Ara Güler a saisi les coulisses, les fêtes fastueuses, les réunions intimistes, et même un déjeuner donné en l’honneur de Sophia Loren", explique Cagla Sarac, conseillère artistique du Dogus Group, fondateur du musée Ara Güler.

"Il en résulte un portrait complet du festival, qui révèle non seulement son faste mais toutes les histoires humaines qui l’entourent", ajoute-t-elle.

Les clichés du festival de Cannes sont exposés jusqu’au 11 octobre au musée Ara Güler, inauguré pour son 90e anniversaire en 2018 à Istanbul, deux mois avant sa mort.

Photo : AFP/VNA/CVN

À côté du musée, une équipe d’experts continue de travailler minutieusement sur ses vastes archives, préservant ainsi l’héritage du maître de la photographie turque.

La passion du cinéma

Toute son œuvre témoigne de sa passion pour le cinéma, jusque dans ses journaux intimes d’adolescent à la fin des années 1940 et dans les années 1950, assure Temel Yilmaz, conservateur des archives.

"Dans ses journaux de lycéen, on retrouve sans cesse la même phrase : +Je ne suis pas allé à l’école aujourd'hui+... Parce qu’il était allé au cinéma”, sourit-il.

Plus tard, son objectif saisira tout autant l'artiste espagnol Salvador Dali que le réalisateur américain Alfred Hitchcock ou le Premier ministre britannique Winston Churchill.

Photo : AFP/VNA/CVN

Né dans une famille arménienne à Istanbul, Ara Güler a commencé à travailler comme photographe pour le journal turc Yeni Istanbul et décroché ses premières couvertures pour la presse internationale en 1958, lorsque le magazine américain Time-Life a ouvert un bureau en Turquie.

Il rencontre ensuite les Français Marc Riboud et Henri Cartier-Bresson, qui le font venir chez Magnum, la prestigieuse agence photo.

"Tout l'intéressait. Il était toujours en quête d’une nouvelle histoire", se souvient Alin Tasciyan, critique de cinéma qui suit le Festival de Cannes depuis 2002 et le connaissait bien.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce qui ressort des archives, c’est sa capacité à voir au-delà des apparences, ajoute-t-elle. "Quand je regarde ses photos je vois les instants qu’Ara Güler a saisis : il parcourait les rues et les plages de Cannes, observait ce qui se passait. Pour lui, la photographie relevait davantage de la vérité que du spectacle".

"Il a su capter l'esprit de son temps et des lieux. Dans cette exposition, je vois à quel point il savait tirer parti d’un endroit que je connais si bien", assure-t-elle.

AFP/VNA/CVN