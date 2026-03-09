Mode féminine : les plus de 50 ans gagnent en visibilité

Mannequins aux cheveux gris, " sexygénaires " aux premiers rangs des shows et acheteuses " mûres " courtisées par les designers pour doper leurs ventes : les femmes de plus de 50 ans gagnent peu à peu en visibilité dans la mode.

>> Fashion Week : Paris capitale de la mode féminine à partir du 26 février

>> Chanel : un hiver confortable et glamour avant l'arrivée de Matthieu Blazy

>> Mode féminine : Dior et Saint Laurent ouvrent le bal des défilés à Paris

Photo : AFP/VNA/CVN

En faisant ouvrir le défilé Haute Couture de Chanel fin janvier par la mannequin Stéphanie Cavalli, 50 ans, à la chevelure poivre et sel, Matthieu Blazy a frappé les esprits.

"Les femmes plus âgées apportent une dimension complètement différente aux vêtements. Elles ont vécu, elles ont vu le monde", s'est justifié le styliste auprès du New York Times.

Une opinion que partage Simon Porte Jacquemus, dont deux des égéries assument leurs rides - Pamela Anderson (58 ans) et Lio (63 ans) - et qui a choisi sa grand-mère Liline, 79 ans, comme première "ambassadrice" de sa marque.

Pour Stéphanie Cavalli, même si la majorité des mannequins ont encore moins de 30 ans, davantage de diversité d'âge sur les podiums est la preuve que "les mentalités ont évolué, (que) le fait de pouvoir être soi-même" est désormais davantage admis.

"C'est une évolution qui peut avancer lentement ou rapidement, mais elle est là, tangible. Avec mes collègues de la même génération, nous disons souvent qu'aujourd'hui est le meilleur moment pour avoir 50 ans et être mannequin", confiait-elle à Vogue France début février.

Vécu

Mannequin star des années 90, l'Anglaise Kate Moss, 52 ans, a-t-elle aussi fait sensation en clôturant mi-février le premier défilé de Gucci par Demna, dans une robe dos nu moulante et scintillante.

Autre icône de mode anglaise, mais des années 60, Twiggy, 76 ans, a-t-elle été choisie par Burberry pour être l'image de sa campagne de publicité pour le printemps/été 2026. L'actrice américaine Laura Dern, 59 ans, a ouvert le défilé Gabriela Hearst à l'automne 2025 à Paris.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Quant aux femmes stylistes, elles ont presque toutes aussi dépassé les 50 ans : Maria Grazia Chiuri (Fendi), Victoria Beckham, Sarah Burton (Givenchy), Stella McCartney...

Pour Victoria Dartigues, directrice des achats femme et accessoires aux Galeries Lafayette, cette tendance reflète le fait que la mode veut désormais parler à "des gens qui ont de l'expérience et des relations durables avec les marques".

"C'est comme vendre un antiride avec un mannequin qui a 20 ans : ce n'est pas la vraie vie", affirme-t-elle.

Alors certes, ajoute-t-elle, "il existe de très jeunes femmes qui peuvent s'acheter des marques de luxe, mais la plupart du temps, on parle à des +business women+, à des femmes qui travaillent", qui ont du pouvoir d'achat et donc un certain âge.

"Injonctions"

D'autant que les géants du luxe, LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine) et Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga) en tête, sont dans une situation financière compliquée, et cherchent à booster leurs ventes.

Or, acheter du luxe n'est pas un acte anodin, précise Victoria Dartigues : "il faut avoir une certaine expérience, une connaissance du vêtement, une culture de mode, qu'on n'a pas forcément quand on a 20 ans".

Au premier rang des défilés, on retrouve : Demi Moore, en total look cuir chez Gucci à 63 ans, Andie MacDowell arborant un chignon gris chez Armani conforme à ses 67 ans, ou Michelle Pfeiffer, 67 ans également, en invitée surprise chez Saint Laurent.

Attention cependant, prévient Sophie Fontanel, critique de mode au Nouvel Obs, à ne pas tomber dans le "piège" d'un excès de jeunisme chez ces quinquas - "un mot que je déteste", confie-t-elle.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"On nous montre des femmes entre 50 et 65 ans, parfois plus, qui sont encore incroyables, affirme-t-elle. Comme si la femme était obligée de continuer à rentrer dans les prototypes des couturiers, d'être super mince, super sexy... Mais tout ça, c'est plein d'injonctions". Enfin, "je suis contente quand même", car "ça se libère : il y a quelque chose qui s'est décrispé", selon elle.

AFP/VNA/CVN



















