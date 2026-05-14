Après le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson s'attaque aux aventures de Tintin

Le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson a révélé mercredi 13 mai se lancer dans un nouveau film adapté des aventures de Tintin, prenant le relais de Steven Spielberg qui avait signé en 2011 le film d'animation Le Secret de La Licorne .

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Photo : AFP/VNA/CVN

"L'accord, c’était que Steven en réalise un et que j’en réalise un autre", a-t-il expliqué lors d'un échange avec le public en marge du festival de Cannes où il a reçu mardi soir 12 mai une Palme d'or d'honneur.

"Steven a fait son film et, depuis, en quinze ans je n’ai toujours pas fait le mien", a déploré le cinéaste qui avait co-produit le Tintin réalisé par Spielberg.

Le réalisateur néo-zélandais, qui a fait de l'adaptation du Seigneur des Anneaux l’une des franchises les plus lucratives de l’histoire, a toutefois indiqué travailler actuellement "sur un autre scénario de Tintin", avec sa compagne Fran Walsh.

"J'écris le scénario ici depuis ma chambre d'hôtel et j'envoie des pages en Nouvelle-Zélande", a-t-il précisé à l’AFP.

Tout en refusant de dire sur quel des albums de Tintin il s’appuie, il a laissé entendre que le film commencerait là où celui de Spielberg s’était arrêté, avec Le Trésor de Rackham le Rouge.

"Ce n’est pas la suite de cette histoire, mais cela commence exactement là où le dernier film se termine", a-t-il expliqué.

Peter Jackson, grand fan des aventures du légendaire reporter imaginé par Hergé, assure toutefois qu'il consultera Steven Spielberg avant de commencer le tournage.

"Quand on aura terminé une première version, on l'enverra à Steven… peut-être qu'il ne l'aimera pas et qu'on devra se baser sur d'autres albums. Mais je ne pense pas que ce sera le cas."

Lors de son échange avec le public à Cannes, Peter Jackson, propriétaire de Weta FX, l’une des sociétés d’effets spéciaux les plus importantes au monde qui a travaillé notamment sur Avatar, a également minimisé l'importance de l'intelligence artificielle.

"Pour moi, ce n’est pas différent des autres effets spéciaux", a-t-il affirmé. "Je ne déteste pas ça", même si l'IA "va détruire le monde", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN