L'humoriste Conan O'Brien présentera de nouveau les Oscars en 2027

L'humoriste américain Conan O'Brien animera la cérémonie des Oscars en 2027 pour la troisième année consécutive, ont annoncé les organisateurs mardi 12 mai.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La star de 63 ans fera de nouveau office de maître de cérémonie pour la 99e édition de ces prestigieuses récompenses cinématographiques, qui se tiendra le 14 mars à Hollywood.

"Nous avons hâte que Conan dirige magnifiquement cette célébration avec son éclat et son humour", ont déclaré le directeur général de l'Académie, Bill Kramer, et sa présidente, Lynette Howell Taylor, dans un communiqué conjoint.

Ancien animateur de plusieurs "late shows", ces émissions mêlant information et divertissement diffusées en fin de soirée aux Éats-Unis, Conan O'Brien est l'un des visages les plus connus du paysage audiovisuel américain.

Il anime actuellement la série de voyages Conan O'Brien Must Go sur HBO, après avoir été récompensé par six Emmy Awards - l'équivalent des Oscars pour la télévision - au cours de sa carrière.

Cette année, sa prestation aux Oscars a été saluée, avec des blagues jouant sur les angoisses d'Hollywood face à l'essor de l'intelligence artificielle.

L'humoriste a aussi gentiment égratigné quelques personnalités du showbiz, comme le patron de Netflix Ted Sarandos, dont il a salué la venue pour la "première fois dans un cinéma", ou l'acteur Timothée Chalamet, pour lequel il avait conçu un tambour modelé sur son postérieur.

"Conan a insufflé une énergie remarquable autour des Oscars", a estimé Craig Erwich, président du Disney Television Group, maison mère de la chaîne ABC qui diffuse les Oscars.

"Son ton comique unique fait de la plus grande soirée d'Hollywood l'une des célébrations les plus divertissantes de l'année", a-t-il ajouté. Malgré la présence de l'animateur, l'audience de la cérémonie a baissé de 9% cette année.

Seuls 17,9 millions de téléspectateurs ont assisté au sacre d'Une bataille après l'autre, le thriller loufoque de Paul Thomas Anderson sur les dérives extrémistes de l'Amérique.

AFP/VNA/CVN



