Eurovision : une touche d'esprit viennois, avec Mozart aux intermèdes

Le concours Eurovision de la chanson s'inspire cette année de l'opéra viennois et de la culture autrichienne, avec des extraits d'un opéra de Mozart et plus de 3.000 lumières et lasers illustrant des univers visuels différents pour chacune des 35 prestations sur la scène de la Stadthalle à Vienne.

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Les scénographes se sont notamment inspirés de la très riche histoire culturelle de Vienne et de l'univers créateur d'artistes comme le peintre Gustav Klimt pour cette édition 2026 du plus grand évènement musical télévisé en direct au monde dont la finale est prévue samedi.

L'Eurovision est réputée pour ses mises en scène spectaculaires et parfois extravagantes, mais plutôt que de miser sur l'outrance et la surenchère en matière de décors et d'ambiance, l'objectif était de créer "une atmosphère viennoise et autrichienne", a expliqué à la presse le scénographe Florian Wieder.

"Nous avons cette année une approche très théâtrale, proche de l'opéra, afin de donner (à l'Eurovision) un caractère unique et différent", a-t-il ajouté.

"C'est à la fois très traditionnel et aussi très moderne".

Entre les prestations des concurrents, les spectateurs pourront entendre des extraits de La Flûte enchantée, l'opéra de Wolfgang Amadeus Mozart créé en 1791 et les sons d'un orchestre dont les musiciens accordent leurs instruments avant l'entrée en scène des artistes.

L'esthétique du décor s'inspire également du courant artistique de la Sécession viennoise qui a renouvelé l'élan créateur en Autriche à la fin du XIXe siècle et au début du XXe avec notamment le peintre Gustav Klimt.

"À l'époque, il y a eu une sorte de renaissance créatrice. Et c'est exactement ce que nous recherchons", a ajouté M. Wieder, qui a conçu la mise en scène de l'Eurovision à dix reprises. Il a également conçu la scénographie des spectacles de U2, Ed Sheeran, Beyoncé et Robbie Williams.

Effets spéciaux contre sobriété

Des artistes représentant 35 pays se produisent lors de deux demi-finales, la première ayant eu lieu mardi soir, et la deuxième prévue jeudi, avant la finale de samedi. Chacun espère attirer des dizaines de millions de téléspectateurs en seulement trois minutes.

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"Nous essayons de créer mille univers différents pour chacune des différentes prestations", a expliqué l'éclairagiste Tim Routledge.

L'Eurovision 2026 dispose de 200 machines à effets spéciaux, dont des flammes, des nuées, de la fumée, des bougies à étincelles et des feux d'artifice multicolores roses, violets, jaunes, et dorés.

Le spectacle est filmé en direct avec 28 caméras. Selon M. Routledge, les nouvelles caméras utilisées cette année donnent au spectacle diffusé à la télévision un style cinématographique inédit.

"Pour moi, certaines performances plus sobres sont celles qui touchent le plus ... Des performances plus sobres ... par opposition aux exhibitions avec 3.500 projecteurs", a-t-il ajouté.

"Moins clinquant"

À l'Eurovision 2025 à Bâle, en Suisse, qui a attiré 166 millions de téléspectateurs, l'Autriche a été gagnante avec JJ qui a remporté le concours entièrement en monochrome.

"Personne ne veut de couleur cette année", a souligné M. Routledge.

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À part la Grande-Bretagne et Saint-Marin, "tout le monde a opté pour des couleurs sombres ou pâles, des blancs chauds ou des blancs froids".

L'explication, selon lui : "Il semble qu'il y ait beaucoup d'angoisse et d'émotion dans la musique cette année. Peut-être moins de chansons entraînantes et joyeuses que certaines années".

"C'est peut-être une tendance chez les créatifs, les gens recherchent quelque chose de plus authentique, moins clinquant et moins tape-à-l’œil, ils veulent quelque chose d'un peu plus théâtral", a-t-il relevé.

M. Routledge a souligné que son équipe s'attachait constamment à améliorer le spectacle, alors que les pays formulent de nouvelles demandes.

"C'est une question de précision, pour chaque prise de vue".

"Nous allons donc continuer à peaufiner, corriger et réajuster jusqu'à samedi soir", a-t-il souligné.

AFP/VNA/CVN