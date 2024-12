Diên Biên reçoit 11 citoyens vietnamiens de retour du Laos

>> Des cours d’alphabétisation dans la province de Diên Biên

>> Les habitants le long de la frontière lao-vietnamienne s'unissent pour protéger les forêts

>> Saigontourist dévoile les saveurs de la gastronomie du Nord-Est

Trois d’entre eux s’étaient rendus au Laos à la recherche d’un emploi, mais étaient confrontés à des revenus instables et à des permis de séjour expirés, ce qui les a incités à contacter les autorités lao pour obtenir de l’aide pour retourner au Vietnam. Les huit autres ont été grugés ou attirés par des amis et des connaissances au Myanmar avec des promesses d’emplois "légers bien payés".

Photo : VNA/CVN

À leur arrivée, les trafiquants ont confisqué leurs téléphones et leurs documents personnels, les forçant à participer à des opérations de jeu en ligne et à des ventes frauduleuses. Ces victimes se voyaient attribuer des quotas de travail quotidiens, et celles qui ne les respectaient pas étaient battues, punies d’une amende et laissées sans nourriture.

Craignant pour leur sécurité, ils ont tenté de fuir le Myanmar vers le Laos et ont contacté les autorités locales pour obtenir de l’aide pour retourner au Vietnam.

Parmi les victimes, une de Bac Liêu a été secourue avec succès par le Département de prévention et de contrôle des drogues et de la criminalité du Haut commandement des gardes-frontières en collaboration avec la Fondation pour les enfants Blue Dragon lors d’un raid sur une opération de jeu en ligne au Myanmar.

La veille, le poste-frontière international de Tây Trang avait décidé d’ouvrir une procédure pénale contre un réseau de trafic d’êtres humains illégal de l’autre côté de la frontière.

VNA/CVN