L'ambassade du Vietnam au Japon soutient les travailleurs privés de salaire

Photo : Xuân Giao/VNA/CVN

Début décembre, des dizaines de travailleurs vietnamiens se sont rassemblés au siège de l'agence pour l'emploi de Nekuseru dans la préfecture de Chiba pour exiger le paiement de leurs salaires de septembre et d'octobre.

Après avoir découvert l'incident, Phan Tiên Hoàng, premier secrétaire et chef de la gestion du travail à l'ambassade du Vietnam au Japon, s'est rendu à Chiba pour travailler avec les travailleurs vietnamiens, les représentants de Nekuseru et de l'entreprise qui recrute les travailleurs vietnamiens, et les agences autorisées de la ville de Toyota dans la préfecture d'Aichi.

Phan Tiên Hoàng a noté que près de 150 travailleurs vietnamiens n'avaient pas de salaires à payer par Nekuseru et que des représentants de l'ambassade vietnamienne avaient travaillé avec le bureau d'inspection des normes du travail de Toyota, qui est chargé de traiter les questions liées au travail.

Selon la réponse des autorités locales, au moment où les représentants de l'ambassade ont travaillé avec la ville de Toyota, le propriétaire de Nekuseru n'avait pas déclaré faillite et était toujours en activité. Par conséquent, les autorités n'avaient aucune base juridique pour traiter l'affaire.

Dans le cas où Nekuseru déclarerait faillite, l'administration de la préfecture gèlerait les comptes bancaires de l'entreprise pour payer partiellement les salaires des travailleurs en premier. Si les fonds du compte sont insuffisants, elle activera un programme de paiement de la dette gouvernementale.

Le représentant de l'ambassade a guidé les travailleurs vietnamiens dans la soumission des demandes aux autorités japonaises, demandant une compensation salariale soutenue par le gouvernement en raison du non-paiement prolongé de Nekuseru.

Les fonctionnaires de la préfecture de Chiba ont officiellement reçu ces demandes. Sur la base des demandes soumises, les autorités exigeront de Nekuseru qu'elle procède aux procédures de remboursement de la dette.

Les travailleurs vietnamiens qui n'avaient pas reçu de salaire étaient venus au Japon avec des visas d'ingénieur, de technicien et d'interprète et avaient été recrutés directement au Vietnam.

Ces travailleurs étaient employés par Nekuseru, qui les envoyait ensuite dans d'autres entreprises japonaises dans le cadre d'accords de location de main-d'œuvre. Les entreprises qui embauchaient des travailleurs de Nekuseru ne payaient pas directement les travailleurs mais transféraient leurs salaires à Nekuseru, qui était chargée de les payer.

Le Comité de gestion du travail a fourni du riz aux travailleurs vietnamiens pour les aider à surmonter les difficultés actuelles et a demandé à la préfecture de Chiba et à la ville de Toyota de mettre en œuvre des mesures de soutien spécifiques et pratiques pour les travailleurs vietnamiens confrontés à des difficultés en raison de salaires impayés.

VNA/CVN