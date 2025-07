Le Vietnam promeut l’identification des martyrs grâce à l’ADN

>> Le président Luong Cuong rend hommage aux invalides de guerre à Ninh Binh

>> Quand on bois de l'eau, on pense à sa source

>> Le leader du Parti appelle à une attention accrue envers les personnes ayant rendu des services à la Patrie

Photo : VNA/CVN

Après un an de mise en œuvre du Plan 356, le Département de la police de gestion administrative de l'ordre social (C06 - ministère de la Police) a recueilli 57.273 échantillons d’ADN provenant de Mères héroïnes du Vietnam, de mères biologiques et de proches de martyrs. Plus de 500 sessions de collecte mobile ont été organisées dans 34 provinces et villes.

Au 20 juillet 2025, C06 avait analysé 11.138 échantillons d’ADN de proches de martyrs et intégré plus de 10.000 données dans la base nationale d’identité. Le croisement des données a permis d’identifier 16 cas de correspondance ADN entre les restes de martyrs et leurs familles, et d’achever les dossiers d’identification officielle.

Le Premier ministre, aux côtés des dirigeants du ministère de la Police et du ministère de l’Intérieur, a remis les décisions d’identification à 15 familles de martyrs. Plusieurs organisations et individus ayant contribué activement ont été honorés. Les proches des martyrs, profondément émus, ont exprimé leur gratitude après tant d’années d’attente.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a souligné que la collecte d’échantillons d’ADN est un programme profondément humaniste, incarnant la tradition de reconnaissance envers ceux ayant sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie. C’est, selon lui, un "appel du cœur".

Il reste encore environ 300.000 dépouilles de martyrs non identifiées. Le Premier ministre a appelé l’ensemble du système politique, en particulier les responsables à tous les niveaux, à faire preuve de la plus haute responsabilité pour intensifier les efforts de collecte et d’analyse d’échantillons d’ADN.

Il a chargé le ministère de l’Intérieur d’œuvrer pour l’élaboration d’un plan global ; le ministère de la Sécurité publique d’accélérer la numérisation et l’intégration des données biologiques, avec l’objectif de finaliser, d’ici fin 2027, la collecte des données ADN des martyrs encore non identifiés.

Les présidents des Comités populaires des villes et provinces doivent établir un plan détaillé pour achever la collecte d’échantillons d’ADN des proches des martyrs avant le 30 juin 2026 et l’intégration des données dans la banque génétique avant le 31 décembre 2026.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a appelé les entreprises et les institutions scientifiques et technologiques à accompagner cet effort en optimisant les données génétiques ; les médias à intensifier la communication pour faire rayonner l’esprit de reconnaissance nationale et valoriser la dimension humaine de cette mission.

Enfin, il a exprimé le souhait que davantage de martyrs retrouvent leur nom, leur terre natale, leur famille - afin d’apaiser les douleurs de la guerre et de remplir dignement le devoir envers ceux qui se sont héroïquement sacrifiés pour la paix et le bonheur d’aujourd’hui.

VNA/CVN