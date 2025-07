Une vice-ministre des Affaires étrangères reçoit le Pdg de Jadestone Energy Plc

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a reçu jeudi 24 juillet à Hanoï, Thomas Mitchell Little, président-directeur général de Jadestone Energy Plc, basée au Royaume-Uni, qui supervisera les activités de son entreprise au Vietnam.

Photo : DSC/CVN

La responsable a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde à son partenariat stratégique avec le Royaume-Uni et attache une grande importance au développement solide des relations bilatérales, notamment depuis la publication d’une déclaration commune marquant le 10e anniversaire du partenariat stratégique (2010-2020) entre les deux pays, qui partage une vision commune visant à renforcer encore leurs relations au cours de la prochaine décennie.

Elle a souligné que le commerce entre le Vietnam et le Royaume-Uni a atteint 8,5 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 18% par rapport à 2023. Au cours du premier semestre 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé les 4,3 milliards de dollars, soit une hausse de près de 10% en glissement annuel.

Le Royaume-Uni compte actuellement 587 projets d’investissement en activité au Vietnam, pour un capital social total de près de 4,5 milliards de dollars, se classant au 15e rang parmi les 150 pays et territoires investissant au Vietnam.

Thomas Mitchell Little a exprimé sa gratitude au gouvernement vietnamien pour son soutien continu et la facilitation des opérations de Jadestone, affirmant que le Vietnam est un marché stratégique en Asie-Pacifique, doté d’un potentiel important pour le développement du gaz naturel.

Il a également fait le point sur l’avancement des projets de l’entreprise sur les champs gaziers de Nam Du et d’U Minh et a exprimé son vif intérêt pour un développement futur de la coopération avec des partenaires vietnamiens.

Lê Thi Thu Hang a salué les projets d’affaires de l’entreprise au Vietnam et a réaffirmé que le gouvernement vietnamien encourageait les entreprises étrangères compétentes et expérimentées à mener des opérations stables et à long terme dans le pays, notamment dans le domaine des infrastructures énergétiques.

Elle a souligné que le gouvernement continuerait de créer des conditions favorables aux investisseurs étrangers, dont Jadestone Energy Plc, pour qu’ils puissent opérer efficacement et durablement au Vietnam.

VNA/CVN