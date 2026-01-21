XIVᵉ Congrès du Parti

Développer les relations extérieures à la hauteur du statut du Vietnam

Lors du XIVᵉ Congrès national du Parti, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong a souligné que la promotion des relations extérieures et de l’intégration internationale constitue une mission centrale et permanente, pilier stratégique du développement, de l’autonomie et du rayonnement international du Vietnam.

>> Intégration internationale : l’évolution de la pensée du Parti à travers les congrès

>> Avancées majeures de la diplomatie depuis 40 ans sous la direction du Parti

Au nom de l'organisation du Parti du ministère des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti et vice-ministre des Affaires étrangères (AE), a présenté le 21 janvier une intervention intitulée "Mettre en œuvre de manière proactive et résolue la mission centrale et permanente de promotion des relations extérieures et de l’intégration internationale au service des objectifs stratégiques du pays".

Photo : VNA/CVN

Exprimant son plein accord avec les documents du Comité central soumis au Congrès, Nguyên Manh Cuong a rappelé que, tout au long de la révolution vietnamienne, sous la direction du Parti, les relations extérieures et l’intégration internationale ont toujours joué un rôle essentiel et apporté d’importantes contributions.

Durant la lutte pour la libération nationale et la réunification du pays, le travail de relations extérieures a été étroitement coordonnée avec les fronts politique et militaire, formant une stratégie combinant lutte et négociation, à l’origine de victoires historiques telles que les Accords de Genève de 1954 et les Accords de Paris de 1973.

À l’ère du Renouveau, les relations extérieures ont été pionnière pour briser l’isolement, accélérer l’intégration internationale, mobiliser efficacement les ressources extérieures au service du développement et rehausser la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Le Parti considère toujours les relations extérieures comme une composante organique et essentielle de la ligne révolutionnaire globale, contribuant à la protection précoce et à distance de la Patrie, tout en étant un moteur du développement et du renforcement de la position du pays.

Le Président Hô Chi Minh, leader visionnaire et premier ministre des Affaires étrangères du pays, avait très tôt souligné le lien organique entre le Vietnam et le monde, posant les bases de la ligne des relations extérieures ouvertes et d’une intégration internationale active du Parti.

Au fil des Congrès, le Parti n’a cessé de renouveler sa pensée et de perfectionner sa ligne de relations extérieures, faisant évoluer le Vietnam d’une intégration économique à une intégration internationale globale et proactive et active, et d’une simple participation à une contribution active, puis au renforcement de son rôle central et de premier plan au sein des mécanismes multilatéraux.

Dans cet esprit, les documents du XIVᵉ Congrès mettent l’accent sur l’exigence d’autonomie stratégique et de résilience comme fondements d’une intégration approfondie sans dépendance, et définissent clairement le développement des relations extérieures dans la nouvelle ère à la hauteur de l’envergure historique, culturelle et du statut du pays.

Aux côtés de la défense et de la sécurité, la promotion des relations extérieures et de l’intégration internationale est définie comme une mission centrale et permanente, constituant un pilier stratégique de l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Photo : VNA/CVN

La reconnaissance des relations extérieures et de l’intégration internationale comme missions centrales et permanentes répond aux mutations profondes, complexes et imprévisibles de l’environnement international et marque une avancée majeure de la pensée stratégique. Dès lors, elles deviennent une tâche continue et un mode d’action essentiel de l’édification et de la défense nationales.

L'organisation du Parti du ministère des Affaires étrangères a ainsi identifié plusieurs priorités : mettre en œuvre efficacement la ligne de relations extérieures du XIVᵉ Congrès ; suivre de près la situation, renforcer la coordination avec les agences, notamment avec l’Armée populaire et la Police publique, et agir de manière proactive afin de préserver la paix et la stabilité, et de défendre fermement l’indépendance, la souveraineté et la sécurité nationales ; déployer de manière cohérente les piliers de la diplomatie du Parti, de l’État et du peuple ; placer les relations extérieures au cœur du service du développement et promouvoir la diplomatie économique, culturelle, scientifique et technologique, ainsi que l’innovation ; et bâtir une diplomatie moderne, professionnelle et numérisée, portée par un corps de cadres compétents et dévoués.

Sous la direction du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat, de la direction de l'État, la diplomatie vietnamienne est appelée à obtenir des résultats encore plus significatifs, contribuant à la construction d’un Vietnam prospère, puissant et épanoui dans la nouvelle ère.

VNA/CVN