Deux légendes du football anglais à Dà Nang pour le Festival de football Vietnam - Royaume-Uni

Les légendes du football anglais Wes Brown et Teddy Sheringham sont arrivées le 25 juin à Dà Nang, accompagnées de 12 jeunes joueurs prometteurs, dans le cadre du Festival de football Vietnam - Royaume-Uni 2025, placé sous le thème " The Red Dream " (Le rêve rouge). Leur première escale s’est faite au Furama Resort Da Nang, offrant un havre de paix à ces icônes du ballon rond avant le lancement officiel des festivités.

"Nous sommes ravis et fiers d'accueillir ces légendes à Dà Nang", a déclaré Prabhakar Singh, directeur des ventes et du marketing du complexe touristique international Furama Da Nang. Il a souligné que cet événement représentait une opportunité unique pour le complexe de "relier le Vietnam au monde à travers ses histoires culturelles et son patrimoine", notamment grâce aux expériences culinaires et de villégiature proposées par le Furama, dans le but de promouvoir l’image touristique de Da Nang auprès des visiteurs internationaux.

Prévu du 26 au 28 juin, le festival s’annonce riche en émotions et en événements. Le moment phare : le match amical tant attendu entre les Manchester Reds - une équipe emblématique réunissant Wes Brown, Teddy Sheringham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Owen et Dwight Yorke - et les Vietnam All Stars, emmenés notamment par Dô Duy Manh et Nguyên Hoàng Duc. La rencontre se déroulera le 27 juin au stade Hòa Xuân.

Mais l’événement ne se limite pas au terrain. Les passionnés de football auront l’occasion de rencontrer leurs idoles lors du Red Dream Fan Fest, de participer à des activités communautaires et sportives, telles qu’un tournoi de pickleball, et de prendre part à diverses initiatives caritatives.

Organisé conjointement par America & Asia Link Company Limited (AAC), le Comité populaire de la ville de Dà Nang, et avec le soutien de l’Ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, ce festival symbolise un jalon important dans la promotion du football, tout en affirmant le rayonnement culturel et touristique de Dà Nang à l’échelle internationale.

