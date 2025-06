Le Vietnam remporte les Championnats d’Asie de muay thaï 2025

Photo : VNA/CVN

L’événement, qui s’est déroulé du 20 au 25 juin, a réuni plus de 300 athlètes, entraîneurs et arbitres venus de 19 pays et territoires en lice dans 28 catégories de poids et huit classes de performance.

La délégation vietnamienne, composée de 50 athlètes, a réalisé une performance impressionnante, remportant 46 médailles : 14 d’or, 16 d’argent et 16 de bronze.

Les Émirats arabes unis (EAU) ont terminé deuxièmes avec 16 médailles (dont huit d’or), suivis par le Kazakhstan avec 20 médailles (dont sept d’or) et la Thaïlande.

Le tournoi comprenait 28 catégories de poids de combat et 8 épreuves de performance technique, totalisant 50 ensembles de médailles.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du circuit officiel de la Fédération internationale de muay thaï (IFMA). Il s’agit d’un grand honneur pour le muay thaï vietnamien et d’une précieuse opportunité pour les combattants nationaux de faire valoir leurs compétences professionnelles face à l’élite continentale. Et c'est aussi l'occasion pour le Vietnam d’affirmer sa position sur la scène sportive internationale, a souligné Tu Thi Lê Na, responsable du Département de muay thaï de l’Administration des sports du Vietnam (VSA).

L’organisation réussie du championnat a mis en évidence la capacité de Thai Nguyên à accueillir des événements sportifs internationaux de grande envergure et a contribué à promouvoir la province comme une destination conviviale et accueillante.

VNA/CVN