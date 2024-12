La NASA et SpaceX projettent de lancer en mars prochain une nouvelle mission avec équipage vers l'ISS

La NASA et SpaceX visent au plus tôt la fin mars 2025 pour lancer une nouvelle mission avec équipage vers la Station spatiale internationale (ISS), a déclaré mardi 17 décembre la NASA.

La nouvelle mission, dont le nom de code est Crew-10, enverra les astronautes de la NASA Anne McClain et Nichole Ayers, l'astronaute de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale Takuya Onishi et le cosmonaute de Roscosmos Kirill Peskov à l'ISS. La mission SpaceX Crew-9 de l'agence avec les astronautes de la NASA Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore et le cosmonaute de Roscosmos Aleksandr Gorbunov reviendra sur Terre après l'arrivée de Crew-10 au laboratoire orbital, selon la NASA. Suni Williams et Butch Wilmore sont bloqués dans l'espace depuis le mois de juin en raison de problèmes techniques du Starliner de Boeing qui les avait acheminés à l'ISS. Le programme précédent de la NASA prévoyait leur retour en février prochain. Mais le nouveau calendrier annoncé mardi 17 décembre implique que les deux astronautes resteront dans l'espace au moins un mois de plus.

Xinhua/VNA/CVN