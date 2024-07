Des universitaires chinois soulignent le rôle du secrétaire général Nguyên Phu Trong

De nombreux experts, universitaires et personnalités chinois ont exprimé leur profonde tristesse suite au décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, et ont affirmé son rôle important dans le développement du Vietnam et des relations entre les deux pays.

Le Professeur Xu Liping, directeur du Centre de recherche sur l'Asie du Sud-Est de l'Institut d'études stratégiques mondiales et Asie-Pacifique relevant de l'Académie chinoise des sciences sociales, a qualifié le secrétaire général Nguyên Phu Trong de grand révolutionnaire, stratège et penseur.

Il a non seulement apporté de grandes contributions à la réforme et à l'ouverture du Vietnam, mais également aux relations sino-vietnamiennes, a-t-il estimé.

Selon le Professeur Xu Liping, l'esprit du secrétaire général Nguyên Phu Trong laissera un héritage politique très riche au Vietnam et même au monde.

Il a déclaré que l'attribution de l'Ordre de l'Étoile d'or - la plus haute distinction du Parti et de l'État du Vietnam - au secrétaire général Nguyên Phu Trong était une reconnaissance de ses contributions exceptionnelles dans les domaines de la théorie sur l’édification du Parti, de la stratégie de gouvernance sociale, ainsi que ses grandes contributions à la communauté internationale.

Plus précisément, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a proposé des innovations théoriques dans les domaines de la construction d'une économie de marché à orientation socialiste, du développement d'une culture avancée et riche en identité nationale, de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, de l’édification d’un Parti et d’un système politique transparents et performants...

S’agissant des contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux relations Vietnam - Chine, Xu Liping a déclaré que le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) Xi Jinping, en tant que chefs des deux Partis, avaient promu le rôle des échanges entre les deux Partis, renforcé la confiance stratégique et créé une base solide pour la coopération et la confiance entre les deux États et les deux peuples.

Partageant cet avis, le Docteur Cheng Han Ping, directeur du Centre de recherche sur le Vietnam à l'Université de l’Industrie de Zhe Jiang, a déclaré que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait apporté des contributions exceptionnelles au développement des relations et à l’amitié durable entre le Vietnam et la Chine.

Selon lui, le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait reçu en 2022 l’Ordre de l'Amitié du gouvernement chinois, ce qui reflétait ses grandes contributions au développement des relations bilatérales, lesquelles étaient reconnues par le gouvernement et le peuple chinois.

Concernant la «diplomatie du bambou» initiée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le docteur Cheng Han Ping a affirmé que cette politique n'était pas seulement l'héritage de l'histoire vietnamienne et de l'idéologie diplomatique de Hô Chi Minh, mais qu’elle se basait également sur les réalités actuelles et le contexte de concurrence entre les grands pays.

Cette politique a créé de grands miracles économiques pour le Vietnam, améliorant son statut sur la scène internationale, a-t-il estimé.

En tant qu'érudit étudiant le Vietnam depuis des années, le Professeur Yu Xiang Dong, directeur de l'Institut d'études sur le Vietnam à l'Université de Zhengzhou, a déclaré que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un théoricien et un homme politique persistant sur le marxisme-léninisme et qui avait dirigé le PCV et le peuple vietnamien à suivre avec persévérance la voie socialiste.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a hérité et promu la pensée du Président Hô Chi Minh, promouvant l'innovation dans la pensée théorique, le Renouveau et l'ouverture, améliorant constamment les conditions de vie du peuple, notamment à travers le XIIIe Congrès national du PCV. Il a apporté des contributions exceptionnelles et a été largement apprécié par le peuple, a-t-il déclaré.

Sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam construit un nouveau modèle de « diplomatie du bambou », profitant d'un environnement extérieur plus favorable au développement du pays.

À la fin de l’année dernière, le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping et le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, sont parvenus à un accord commun sur la construction d’une communauté de destin Chine-Vietnam de portée stratégique, apportant un bonheur pratique aux deux peuples, contribuant à la paix et au développement de l'humanité.

VNA/CVN