Des tortues rares rapatriées au Vietnam dans le cadre de la CITES

Vingt-huit tortues rares ont été rapatriées de la République de Corée au Vietnam, marquant une avancée majeure dans la coopération internationale pour la conservation de la biodiversité et l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

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Photo : VNA/CVN

Une cérémonie de remise a eu lieu le 13 mai, organisée par le parc national de Cuc Phuong, dans la province de Ninh Binh (Nord), en collaboration avec Indo-Myanmar Conservation, les autorités vietnamiennes et l'Institut national d'écologie de la République de Corée.

Les tortues sont arrivées au Vietnam par l'aéroport international de Nôi Bài le 12 mai et seraient liées à une affaire de trafic d'espèces sauvages démantelée en République de Corée.

Le chargement comprend plusieurs espèces vietnamiennes menacées, telles que la tortue-boîte indochinoise (Cuora galbinifrons), la tortue-boîte de Bourret (Cuora bourreti), la tortue-boîte carénée (Cuora mouhotii) et la tortue-feuille à poitrine noire (Geoemyda spengleri), toutes considérées comme gravement menacées et de plus en plus vulnérables dans leur milieu naturel en raison de la destruction de leur habitat, du braconnage et du commerce illégal.

Les autorités ont déclaré que les procédures de transport, de quarantaine et de remise ont été menées dans le strict respect de la réglementation vietnamienne, des exigences de la CITES et des normes vétérinaires internationales afin de garantir la biosécurité et le bien-être animal.

À leur arrivée, les tortues seront prises en charge, suivies et évaluées au parc national de Cuc Phuong. Les individus les plus aptes pourront intégrer des programmes d'élevage en captivité et de sensibilisation à la conservation, avec la possibilité d'une future réintroduction dans leur habitat naturel.

Ce rapatriement souligne l'efficacité croissante de la coopération transfrontalière en matière de conservation de la faune sauvage et l'engagement de toutes les parties prenantes à faire respecter la CITES, à lutter contre le trafic illégal d'espèces sauvages et à restaurer les espèces menacées dans leurs écosystèmes d'origine.

Nguyên Van Chinh, directeur du parc national de Cuc Phuong, a déclaré que le retour de ces tortues rares revêt une importance capitale pour la conservation du Vietnam et illustre les résultats concrets de la collaboration internationale en matière de protection des espèces menacées.

Il a également salué l'étroite collaboration et le soutien des partenaires internationaux, notamment l'Institut national d'écologie de la République de Corée, ainsi que des organisations de conservation et des autorités compétentes. Il a qualifié cette initiative d'exemple éloquent de responsabilité mondiale partagée dans la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages et le soutien au rétablissement des espèces dans leur milieu naturel.

VNA/CVN