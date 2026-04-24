Une grotte peut en cacher une autre dans le parc national de Phong Nha-Ke Bàng

Vingt-six nouvelles grottes ont été découvertes dans le parc national de Phong Nha-Ke Bàng, sdans la province de Quang Tri (Centre), suite à une étude menée en 2026 sur les grottes et les ressources touristiques, selon la direction du parc.

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Photo : VNA/CVN

Parmi elles figurent plusieurs grandes grottes aux structures complexes et d’une grande valeur scientifique, notamment la grotte de Thiên Cung (4.206 mètres), la plus longue identifiée lors de l’étude, la grotte de Nuoc Lan (2.721 mètres), la grotte de Ma Dom (1.257 mètres) et la grotte de Cha Ngheo (583 mètres).

Lors de l’annonce des résultats de l’étude, le 24 avril, Pham Hông Thai, directeur du parc, a déclaré que ces découvertes confirment la valeur exceptionnelle du réseau de grottes de la région. Elles apportent également des données importantes pour la recherche géologique et géomorphologique, contribuant ainsi à la fois à la recherche scientifique et au développement d’un tourisme durable.

L’étude a été menée du 21 mars au 11 avril par dix spéléologues britanniques, asssités par des guides et des habitants locaux. Elle a couvert plusieurs zones du parc et de sa zone tampon, révélant un potentiel considérable pour l’exploration et le développement touristique.

Les résultats montrent que le réseau de grottes s’est fortement développé en terrain karstique, présentant à la fois des grottes verticales profondes et de vastes réseaux horizontaux. Ces caractéristiques renforcent la valeur universelle exceptionnelle du site, reconnue par l’UNESCO selon des critères liés à la géologie, à la géomorphologie et à la biodiversité.

À noter que, dans la sous-zone 2, strictement protégée, de la commune de Kim Diên, la grotte de Cha Ngheo a été identifiée comme une grotte verticale profonde avec une cascade et un réseau de cours d’eau souterrains. Dans la vallée de Sinh Tôn, la découverte de l’entrée de la grotte de Thiên Cung est considérée comme particulièrement importante, car elle pourrait représenter un ancien lit de la rivière Hang Tôi et présente des liens hydrologiques avec la rivière Chày.

Dans la commune de Kim Phu, un ensemble de trois grottes traversées par des cours d’eau souterrains a été découvert derrière la grotte de Ruc Mon, dont l’une se prête au tourisme d’aventure. La grotte de Mo Roo, longue d’environ 500 mètres, est considérée comme un site touristique prometteur grâce à son accessibilité et à ses paysages. La grotte de Nuoc Lan, quant à elle, présente un débit d’eau saisonnier, offrant des perspectives pour de futures recherches en hydrologie karstique.

L’équipe de spéléologues a également recommandé des améliorations aux activités touristiques existantes, notamment des ajustements des systèmes d’éclairage du groupe de grottes de Son Boi afin d’améliorer la sécurité et l’expérience des visiteurs, ainsi qu’un renforcement de la liaison entre les sites.

Souvent surnommé "royaume des grottes", le parc national de Phong Nha-Ke Bang abrite plus de 425 grottes connues, dont une cinquantaine sont ouvertes au tourisme. Parmi les plus célèbres figure la grotte de Son Doong, située au cœur du parc et réputée comme la plus grande grotte du monde, avec son réseau de rivières souterraines et son microclimat.

L’étude de 2026 marque une étape importante dans la recherche, la conservation et la valorisation du patrimoine, ouvrant de nouvelles perspectives pour un développement touristique durable dans le parc.

VNA/CVN