Catastrophes naturelles : plus de 513.000 personnes soutenues en 2025

Vendredi 24 avril, à Hanoï, la Croix-Rouge vietnamienne a tenu sa conférence sur la prévention et la réponse aux catastrophes 2026, destinée à dresser le bilan de 2025 et à définir les priorités d’action face à des risques climatiques croissants.

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Photo : VNA/CVN

Organisée en format hybride, en présentiel et en ligne, avec la participation de 200 délégués, la conférence a marqué le lancement d’un projet d’adaptation au changement climatique financé par la British Red Cross, ainsi que de la Semaine nationale de prévention des catastrophes 2026.

Selon Vu Thành Luu, vice-président de la Croix-Rouge vietnamienne, les catastrophes devraient rester complexes en 2026, avec risques de typhons puissants, vagues de chaleur, sécheresse et salinisation, nécessitant une approche plus proactive.

La Croix-Rouge vietnamienne met l’accent sur une prévention anticipée fondée sur les prévisions, le recours aux technologies et à la transformation numérique, le développement de modèles d’adaptation et le passage d’une logique d’aide d’urgence à un soutien durable aux moyens de subsistance.

Photo : VNA/CVN

À fin 2025, le réseau de réponse aux catastrophes a été renforcé avec 5 experts régionaux, 59 membres au niveau national, 47 équipes provinciales regroupant 1.175 membres et 431 équipes communautaires totalisant plus de 10.775 membres. Un réseau de plus de 300.000 volontaires continue de jouer un rôle clé au niveau local. Près de 900 cadres et formateurs ont également été formés à la gestion des risques, à l’adaptation au changement climatique, aux premiers secours et au soutien psychologique.

La transformation numérique a été intensifiée, notamment dans l’évaluation des dégâts et des besoins. L’organisation utilise efficacement des outils tels que KoboToolbox, QGIS et des logiciels de gestion des catastrophes pour collecter et analyser les données, cartographier les risques et suivre les opérations de secours. Grâce à des données précises et opportunes, elle a mobilisé près de 52 milliards de dôngs d’aides internationales, améliorant ainsi la coordination des ressources.

Au total, les activités de prévention, de réponse aux catastrophes et d’assistance humanitaire ont dépassé 1.234 milliards de dôngs, bénéficiant à plus de 513.000 personnes. L’aide d’urgence a représenté plus de 153 milliards de dôngs, soutenant plus de 35.000 ménages dans 22 villes et provinces. Les programmes liés aux moyens de subsistance, au logement, à l’eau et à l’assainissement ont contribué à stabiliser les conditions de vie des populations touchées.

Grâce à des solutions coordonnées, la Croix-Rouge vietnamienne vise à renforcer ses capacités afin de réduire les impacts des catastrophes et d’aider durablement les populations dans un contexte de risques croissants.

VNA/CVN