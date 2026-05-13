Delta du Mékong

D'une réponse passive à une adaptation proactive face aux catastrophes naturelles

Face aux scénarios extrêmes du changement climatique, l'intrusion saline et la sécheresse ne sont plus des préoccupations saisonnières mais sont devenues une question de survie pour le Delta du Mékong. La région se transforme avec assurance, convertissant les défis naturels en opportunités pour restructurer son économie vers la durabilité et la proactivité.

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Photo : Thanh Hòa/VNA

Le 9 mai, dans la ville de Cân Tho (Sud), le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Trinh Viêt Hung et le président du Comité populaire municipal, Truong Canh Tuyên, ont coprésidé une conférence sur la mise en œuvre de la Conclusion N°26 du 24 avril 2026 du Bureau politique. La conférence s'est concentrée sur les solutions de prévention et de lutte contre l'affaissement des sols, l'érosion, les inondations, la sécheresse et l'intrusion saline dans le Delta du Mékong pour la période 2026-2035.

Lors de la conférence, le ministre Trinh Viêt Hung a hautement apprécié les efforts des localités dans l’assimilation profonde des directives de l'administration centrale. Le ministre a déclaré que les localités du delta avaient pleinement saisi l'esprit de la Conclusion N°26, passant progressivement d'une mentalité de réponse passive à une prévention active et une adaptation aux catastrophes naturelles. Il s'agit d'un changement fondamental visant à concrétiser les deux points de vue et les sept groupes de missions définis par le Bureau politique.

Afin de matérialiser la Conclusion N°26, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural recueille d'urgence des avis sur le projet de résolution du gouvernement, dont la soumission est prévue pour la fin du mois de mai 2026. Dans le cadre du plan d'investissement public pour la période 2026-2030, le ministère a coordonné la proposition de huit projets clés, comprenant des systèmes de contrôle des ressources en eau de la zone sud de la route nationale 1A, la phase 2 de la rive sud du fleuve Hâu (bras du Mékong), ainsi qu'un projet de lutte contre les inondations et l'érosion pour la ville de Cân Tho.

Concernant les modalités de mise en œuvre, le vice-ministre Nguyên Hoàng Hiêp a souligné la nécessité d'une vision globale. "Selon le point de vue selon lequel on ne peut pas se contenter de construire des digues là où se produisent les érosions, ou de colmater des barrages là où surviennent les affaissements, le delta du Mékong a besoin d'une approche interrégionale, interprovinciale et d'une intégration sectorielle économique globale ; parallèlement, il faut renforcer le rôle et la responsabilité de chaque localité pour résoudre de manière fondamentale les problèmes de catastrophes naturelles de la région", a-t-il souligné.

Photo : Truong Giang/CVN

Flexibilité dans la gestion des ressources

Lors de la conférence, les localités ont apporté de nombreuses initiatives concrètes, particulièrement l'option de la province de Vinh Long concernant l'îlot Thanh Long. Au lieu de dépenser 150 milliards de dôngs pour construire des remparts de protection dans cette zone érodée qui ne compte plus que quelques foyers, la province propose de reloger les habitants et d'exploiter le sable de l'îlot pour servir au remblayage des infrastructures.

Le ministre Trinh Viêt Hung a estimé qu'il s'agissait d'un changement radical de mentalité : il ne s'agit plus seulement de traiter l'érosion, mais aussi de créer une source de matériaux pour le développement, illustrant ainsi une grande flexibilité dans la gestion des ressources.

Le rapport du Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes naturelles présente des chiffres alarmants sur la situation dans la région. L'affaissement des sols est enregistré partout dans le Delta du Mékong à une vitesse de 0,5 à 3 cm/an, atteignant jusqu'à 2,5 cm/an dans les zones côtières. Depuis 2016, l'ensemble de la région a recensé 812 points d'érosion pour une longueur totale de 1 211 km. Parmi ceux-ci, 315 points d'érosion particulièrement dangereux menacent gravement la vie des populations et les infrastructures. Les phénomènes d'inondations et de sécheresse saline connaissent également des évolutions plus complexes qu'auparavant.

En conclusion de la conférence, le ministre Trinh Viêt Hung a demandé aux localités de concrétiser d'urgence la Conclusion N°26 en programmes d'action proches des réalités du terrain. La priorité absolue est de garantir la sécurité des vies et des biens des citoyens à travers un recensement précis des données afin de reloger les habitants hors des zones de danger. Le ministre a également insisté sur la nécessité d'accélérer le calendrier des projets clés, de renforcer l'application des sciences et technologies, de favoriser la transformation numérique et de construire une base de données interconnectée au service des prévisions.

Par ailleurs, le ministre a exigé que les localités fassent preuve de flexibilité dans la gestion des ressources en eau, l'exploitation du sable et les constructions en bord de fleuve et de mer. Le renforcement de la coordination intersectorielle et interrégionale, ainsi que l'élargissement de la coopération internationale pour la régulation du système du Mékong, constitueront les conditions préalables pour que le Delta du Mékong s'adapte activement et efficacement aux défis des catastrophes naturelles au cours des dix prochaines années.

Truong Giang/CVN