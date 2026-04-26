Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir un centre régional de transition verte

La transition énergétique verte n'est plus un simple choix de tendance, mais est devenue une condition sine qua non pour que le Vietnam maintienne son rôle de locomotive économique tout en renforçant sa compétitivité dans la nouvelle ère.

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Le 21 avril, s'est tenu à Hô Chi Minh-Ville le colloque intitulé "Transition énergétique verte - Moteur de croissance durable". Cet événement a été co-organisé par le journal Tuôi Tre (Jeunesse), l'Alliance de recyclage des emballages du Vietnam (PRO Vietnam), le Département du changement climatique (relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement) et l'Union de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville.

Levier de croissance durable



S’exprimant lors du colloque, Bùi Minh Thanh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que la transition verte constituait l'un des trois piliers stratégiques de la métropole pour la période 2025-2030. Actuellement, la ville déploie activement un projet de transition verte comprenant 10 piliers et 76 indicateurs spécifiques, avec une mobilisation de ressources d'investissement estimée à 900.000 milliards de dôngs.

Photo : CTV/CVN

Dans cette feuille de route, la transition énergétique est identifiée comme un élément clé, visant l'objectif de "zéro émission nette" (Net Zero) d'ici 2050. À l'horizon 2030, la ville ambitionne que 100% de ses véhicules de transport public fonctionnent aux énergies propres.

M. Thanh a souligné que le monde entre dans une phase de transition profonde, où l'énergie et l'environnement deviennent les axes de la compétitivité stratégique mondiale. Par conséquent, Hô Chi Minh-Ville s'engage à accompagner les entreprises, à intensifier les réformes institutionnelles et à prioriser les ressources pour devenir, étape par étape, un centre de transition verte en Asie du Sud-Est.

Faisant suite au succès de 2024, le projet "Vietnam Vert" a affirmé son fort rayonnement au sein de la communauté. Après deux ans de mise en œuvre, le projet a organisé près de 20 activités pratiques, attirant plus de 33.000 participants et collectant près de 30.000 unités de déchets recyclables. Sur le plan numérique, le projet a suscité un véritable engouement avec plus de 100 millions d'interactions, faisant évoluer le message "Réduire - Réutiliser - Recycler" vers celui de "Promouvoir la consommation verte".

Pour la phase 2026, placée sous le thème "Transition verte - Efficacité durable", le projet élargira son envergure via des séries de séminaires thématiques, des courses de trekking, le concours "Idées Vertes" et les prix "Vietnam Green Award". En particulier, l'accompagnement de partenaires tels qu'AgriS dans le concours de rédaction sur l'agriculture du futur promet d'apporter des initiatives concrètes pour l'économie verte.

Virage vert des entreprises

D’un point de vue économique, Trân Quôc Tâm, président de la société LITHACO, estime que la transition verte revêt aujourd'hui l'ampleur d'une véritable révolution. Outre les objectifs environnementaux, les enjeux de sécurité et d'autonomie énergétique deviennent de nouveaux moteurs poussant les entreprises à accélérer le pas.

Photo : CTV/CVN

Partageant cet avis, Van Huy Hoàng, directeur du pôle Stratégie et Transformation numérique de l’entreprise, a indiqué que de nombreuses entreprises ont commencé à élaborer des stratégies de réduction des émissions de manière synchrone sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Citons, à titre d'exemple, les modèles d'optimisation des systèmes d'usines et de logistique pour réduire les trajets à vide, le déploiement de l'énergie solaire en toiture et la mesure des indicateurs ESG. Des modèles de culture durable, tels que la rotation des cultures de légumineuses pour améliorer la fertilité des sols et réduire la dépendance aux engrais chimiques, sont également déployés vigoureusement dans les zones de matières premières. Ces efforts permettront non seulement d'économiser de 2 à 3% d'énergie d'ici 2025, mais généreront également une valeur économique à long terme.

Lors de la session de débat, le représentant de PRO Vietnam a souligné le rôle crucial de l'économie circulaire dans l'optimisation du cycle de vie des matériaux et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comptant initialement neuf membres fondateurs, cette alliance s'est élargie pour regrouper aujourd'hui plus de 30 entreprises, unissant leurs forces pour mettre en place un système professionnel de collecte et de recyclage.

Parallèlement, des mécanismes politiques tels que la Résolution 55-NQ/TW du Bureau politique créent un cadre juridique solide pour le développement des énergies renouvelables et des biocarburants.

Placé sous le thème "Transition verte - Efficacité durable", le projet "Vietnam Vert 2026" déploiera une série d'activités variées, notamment des cycles de séminaires thématiques, des talk-shows et podcasts, le programme "À la découverte des Entreprises Vertes", le tournoi de trekking "Vietnam Vert", le Festival "Vietnam Vert 2026", ainsi que les prix "Vietnam Green Award 2026". À cela s'ajoutent le concours "Idées Vertes" et le concours de rédaction "Bâtir l'agriculture du futur", organisé en collaboration avec la Société par actions Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS).

Ces initiatives visent à promouvoir la transition verte en passant de la sensibilisation à l'action concrète au sein de l'ensemble de la société. Elles ont pour objectif de diffuser des modèles et des initiatives pragmatiques, tout en contribuant à générer des valeurs tangibles pour l'environnement, l'économie et la société.

Truong Giang/CVN