La dixième Journée internationale du yoga à Binh Thuân

Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Binh Thuân (Centre) et le consulat d’Inde à Hô Chi Minh-Ville ont célébré ce dimanche matin 9 juin, à Phan Thiêt, la dixième Journée internationale du yoga.

Photo: VNA/CVN

Placée sous le thème "Le yoga pour autonomiser les femmes", la Journée internationale du yoga vise à renforcer la coopération dans le développement du tourisme durable, en se basant sur les similitudes culturelles entre les deux pays.

La cérémonie a été marquée par une représentation de yoga de plus de 600 entraîneurs, membres de clubs de yoga, habitants et touristes amateurs de yoga de la province de Binh Thuân et d'autres localités environnantes.

Selon les statistiques des Nations unies, parmi les quelque 2 milliards de personnes pratiquant le yoga dans le monde, 300 millions le pratiquent quotidiennement. Le Vietnam compte des milliers de clubs de yoga avec des centaines de milliers de personnes le pratiquent chaque jour.

Le 11 décembre 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution déclarant le 21 juin Journée internationale du yoga.

VNA/CVN