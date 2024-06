Dinh Nho Kiêt décroche l'or aux Championnats d’Asie d'échecs junior 2024

>> Le Vietnam rafle l’or au Championnat du monde de rapide et blitz de la jeunesse 2023

>> Lê Quang Liêm remporte le Grandmaster Triathlon du Festival d'échecs de Bienne

>> Échecs : Lê Quang Liêm entre dans le Top 15 mondial

>> Lai Ly Huynh remporte le Championnat d'échecs chinois du monde 2023

Le Vietnamien Trân Ngoc Minh Duy a remporté l'argent dans la même épreuve.

En plus de ces deux médailles, le Vietnam a également décroché quatre médailles de bronze dans les groupes U8, U10, U12 masculin et U8 féminin.

Selon la Fédération vietnamienne des échecs, l'équipe junior vietnamienne compte 48 joueurs en compétition dans toutes les épreuves et groupes d'âge des Championnats d’Asie d'échecs 2024. Après les épreuves d'échecs rapides tenus les 10 et 11 juin, ceux d'échecs standard auront lieu du 12 au 19 juin et ceux de blitz le 20 juin.

Le tournoi de cette année réunit plus de 640 joueurs de 32 équipes de nombreux pays et territoires du continent, en compétition dans les tranches d'âge U8, U10, U12, U14, U16 et U18.

VNA/CVN