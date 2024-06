Démonstration de hockey à Hanoï

>> Le Vietnam rejoint le soutien des peuples autochtones du Canada

>> NHL : Edmonton rejoint Florida en finale

Juin est un mois significatif pour le Canada. En plus de célébrer son riche patrimoine et sa diversité culturelle, avec la Journée nationale des peuples autochtones, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la Journée canadienne du multiculturalisme, ce mois-ci comprend également la compétition pour la Coupe Stanley de la Ligue nationale de hockey, le plus ancien trophée existant dans le sport professionnel.

Ainsi, l'ambassade du Canada au Vietnam a organisé le 6 juin un match de hockey sur glace à Hanoï, en collaboration avec le club Hanoi Hockey Teams, dans le but d'offrir une représentation unique de ce sport très populaire au Canada, dont il est originaire.

L'événement a également vu la présence de dirigeants des organes et services du Vietnam, à savoir : Nguyên Phuong Hoà, directrice du Département de la coopération internationale (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), Lê Chi Dung, directeur du Département des amériques (ministère des Affaires étrangères), Lê Thi Hoàng Yên, directrice adjointe du Département national des sports, Trân Van Manh, secrétaire général du Comité olympique du Vietnam, et Trinh Thi Trang, secrétaire générale de la Fédération vietnamienne de patinage artistique.

Alors que la plupart des matchs de hockey se déroulent en trois périodes, cette démonstration s'est déroulée en une seule période de 20 minutes. Chaque équipe comprenait cinq patineurs et un gardien de but sur la glace à la fois. Pour se préparer, les deux équipes ont effectué une courte séance d'échauffement, permettant de préparer physiquement et mentalement les joueurs en pratiquant leurs compétences de patinage, de passe et de tir. Les remplacements se sont produits fréquemment pendant le match. La soirée du 6 juin s'est distinguée par la participation de l'ambassadeur Shawn Steil en tant que joueur.

Le hockey a été introduit à Hanoï il y a dix ans et a depuis attiré des expatriés, des visiteurs et des habitants vers le sport le plus populaire du Canada. Avec la Ligue de hockey-balle de Hanoï (Hanoi Ball Hockey League), les joueurs de hockey de divers horizons ont eu l'occasion de mettre en valeur et de développer leurs compétences en hockey ici, dans la capitale du pays.

En organisant cet événement, l'ambassade du Canada au Vietnam souhaite offrir aux spectateurs une meilleure compréhension et une plus grande appréciation du sport traditionnel ancré dans la culture de son pays.

Texte et photos : Mai Quynh/CVN