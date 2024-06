La victoire du Vietnam contre les Philippines attire l'attention

La victoire 3-2 du Vietnam sur les Philippines lors des éliminatoires de la Coupe du monde le 6 juin au soir a attiré l'attention de la FIFA, de la Confédération asiatique de football (AFC) et des médias asiatiques.

La page Facebook de la Coupe du monde de la FIFA, avec plus de 59 millions de followers, affiche deux statuts : ''Tôi vân dang nin tho day !'' (Je retient encore mon souffle) avec une photo de Tuân Hai marquant un but et "Le Vietnam a gagné la victoire à la minute 90+5 !",

Pendant ce temps, sur son site Internet, l'AFC a écrit que le Vietnam était revenu d'un but pour battre les Philippines 3-2 dans le groupe F de leur qualification préliminaire conjointe.

Après avoir résumé les principaux développements du match, il a conclu que "Pham Tuân Hai a marqué le but vainqueur dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps alors que le Vietnam gardait ses espoirs de qualification, se rapprochant à un point de l'Indonésie, deuxième au classement".

Les médias asiatiques ont également prêté attention à ce match. La presse du pays natal de l'entraîneur Kim Sang-sik, la République de Corée, comme le journal Daum, a adressé de nombreux compliments au stratège de 47 ans.

Plusieurs journaux de pays d’Asie du Sud-Est, dont Siam Sport et Khao Sod en Thaïlande, ABS-CBN aux Philippines et Bola en Indonésie, ont également publié des articles louant la victoire du Vietnam.

Cette victoire a redonné au Vietnam ses chances de participer au troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, puisqu'il n'est qu'à un point de l'Indonésie, deuxième du groupe F.

Le Vietnam affrontera l'Irak le 12 juin.

