La Semaine Techfest Quang Nam 2024 promeut l'innovation et l'entrepreneuriat

Des milliers d'initiatives et de produits de startups, d'articles OCOP (À chaque commune, son produit) et de produits industriels ruraux remarquables sont exposés à la Semaine TechFest Quang Nam 2024, événement de promotion des startups innovantes qui a ouvert ses portes le 7 juin à Tam Ky, dans la province centrale de Quang Nam.

>> Le Premier ministre à un événement de promotion de l’innovation à Hô Chi Minh-Ville

>> Le festival Techfest Hai Phong connecte la région côtière du Nord

>> Un forum promeut le commerce électronique sur les plateformes numériques

Photo : VNA/CVN

L'événement de cinq jours, le cinquième du genre à Quang Nam jusqu'à présent, réunit 400 stands de nombreuses localités et de cinq universités à la recherche d'opportunités d'investissement pour développer leur écosystème de startups.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le président par intérim du Comité populaire provincial, Hô Quang Buu, a déclaré qu'avec un large éventail d'activités à l'échelle nationale et internationale, l'événement était une bonne occasion pour les participants d'étendre la connectivité, de promouvoir les applications de la technologie numérique, de présenter leurs innovations et de valoriser l'esprit d'entrepreneuriat, contribuant ainsi au développement socio-économique local.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre des Sciences et Technologies, Hoàng Minh, a souligné que Techfest encourage la communauté à protéger la propriété intellectuelle et à renforcer le commerce à l'ère numérique, et fournit aux organisations et individus des outils efficaces pour l'innovation qui créent un avantage commercial pour le développement durable.

Diverses conférences et forums sont programmés, avec la participation d'experts de la République de Corée, du Japon, des Philippines, d'Azerbaïdjan et du Kazakhstan, ainsi que d'organisations vietnamiennes de soutien aux startups.

VNA/CVN