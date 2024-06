Les gagnants du Championnat du monde professionnel certifié Adobe 2024 récompensés

Photo: DTN/CVN

Les trois meilleurs élèves, Lê Trang Anh de l'Institut de technologie des postes et télécommunications, Nguyên Dinh Kiên Dat du Collège professionnel industriel de Hanoï et Mai Ngoc Linh du lycée Chu Van An de Hanoï, représenteront le Vietnam à la finale mondiale du Championnat du monde professionnel certifié Adobe qui se déroulera fin juillet en Californie.

Lors de la finale nationale, 15 candidats exceptionnels ont concouru sur le thème "Jeunes volontaires pour la communauté". Leurs candidatures ont envoyé un message clair sur le rôle et la responsabilité des jeunes dans les activités bénévoles pour la communauté.

S'adressant à l'événement, le secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh et président de l’Association des étudiants du Vietnam, Nguyên Minh Triêt, a déclaré qu'au cours de ses sept saisons, le concours national avait offert aux jeunes vietnamiens l'opportunité d'améliorer leurs compétences en matière d'application informatique selon les normes internationales, créant ainsi une dynamique pour leur développement futur avec une certification prestigieuse mondiale.

ACP World Championship est un concours annuel organisé par Certiport Corporation des États-Unis depuis 2013 pour trouver les meilleurs professionnels du design utilisant les logiciels Adobe Photoshop, Adobe Illustrator et Adobe Indesign. Le concours s'ouvre aux élèves et étudiants âgés de 13 à 22 ans dans le monde entier et attire chaque année des centaines de milliers de candidats de près de 70 pays et territoires.

En six éditions de participation aux finales mondiales, l'équipe du Vietnam a réalisé de nombreuses réalisations exceptionnelles avec une médaille de bronze, deux prix du public les plus votés au monde et trois candidats dans le Top 10 des meilleurs au monde.

VNA/CVN