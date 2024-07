Des entreprises vietnamiennes participent au Texworld New York City 2024

Trente-neuf entreprises textiles vietnamiennes participent au Texworld New York City, un salon international de premier plan pour l'approvisionnement en mode et en vêtements, qui se tient tous les deux ans à New York, aux États-Unis.

Le salon de trois jours, qui a ouvert ses portes mardi 16 juillet, rassemble des centaines de fournisseurs et de créateurs de la chaîne d'approvisionnement mondiale du textile et de l'habillement. Les entreprises vietnamiennes présentent des produits aux designs divers et créatifs, dont beaucoup sont fabriqués à partir de matériaux verts et respectueux de l'environnement tels que les fibres de café et de lotus.

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a apprécié la présence impressionnante de produits textiles et vestimentaires vietnamiens à New York, l'un des principaux centres de mode au monde.

Selon lui, le textile-habillement est le principal produit d'exportation du Vietnam et il reste suffisamment de marge pour que ses entreprises augmentent leur part de marché.

Dang Hoàng Giang a souligné la nécessité d'approcher les clients potentiels, de comprendre et de saisir rapidement les tendances de la mode et de se concentrer sur l'innovation pour répondre à la demande de plus en plus élevée de marchés exigeants comme les États-Unis.

L'ambassadeur a suggéré que les associations et les entreprises vietnamiennes continuaient de se coordonner étroitement avec les agences de représentation vietnamiennes aux États-Unis, y compris la Mission permanente du Vietnam à New York pour rapprocher les produits vietnamiens du marché local, contribuant ainsi à créer un nouvel élan à l'industrie vietnamienne du textile et de l'habillement et à renforcer les relations commerciales entre les deux pays.

