Des parcs industriels font un clin d’œil au soleil pour améliorer leur compétitivité

Photo : BDT/CVN

Les pays importateurs exigent des normes plus élevées en matière de production verte pour réduire l’impact sur l’environnement et la société. La tendance à atteindre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et à utiliser l’énergie verte est en hausse dans les parcs industriels, qui sont le site d’une production et d’une consommation d’énergie importantes.

Le 30 novembre 2023, le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a approuvé le plan d’alimentation et d’exploitation du système électrique pour 2024, qui détermine que le total de l’électricité produite et importée à l’échelle nationale en 2024 devrait être de 306,26 milliards de kWh.

Parallèlement, le secteur de l’électricité est confronté à divers défis, notamment ceux liés à la mise en œuvre de projets de transmission et de centrales électriques.

Les experts estiment qu’avec le taux de croissance rapide de la production et des activités commerciales, l’approvisionnement en électricité des entreprises restera difficile si le Vietnam ne tire pas parti des énergies renouvelables. En particulier, l’utilisation de l’énergie verte des systèmes d’énergie solaire en toiture est un choix indispensable pour les entreprises.

Lors d’un forum sur l’énergie solaire pour les toits dans les parcs industriels, un représentant du parc industriel Deep C a déclaré que la décision n°13/2020/QD-TTg et la circulaire n°18/2020/TT-BCT autorisent l’installation de systèmes d’énergie solaire en toiture sur les chantiers de construction, et que le prix d’achat et le contrat d’achat d’électricité peuvent être négociés par l’acheteur et le vendeur.

Cependant, l’échelle de l’énergie solaire sur les toits est limitée à 1 MW ou 1,25 MWp, de sorte que le plein potentiel du système ne peut pas être exploité, sinon l’échelle d’investissement doit être séparée, ce qui entraîne des procédures administratives plus compliquées et des coûts d’investissement plus élevés, a déclaré le représentant.

Dans le secteur du textile et de l’habillement, il y a plus de 1 200 entreprises situées dans des parcs industriels. Actuellement, environ 30 à 50 % des entreprises ont installé leurs propres systèmes d’énergie solaire sur les toits.

Toutefois, elles sont confrontées à un certain nombre de difficultés liées aux conditions météorologiques et à des mécanismes peu clairs pour l’installation d’énergie solaire sur les toits des entreprises et des parcs industriels.

Les experts estiment que les organismes autorisés devraient émettre des politiques pour expliquer clairement les réglementations relatives au développement de l’énergie solaire en toiture, en clarifiant la mise en œuvre pour les entreprises.

VNA/CVN