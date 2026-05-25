Italie

Les adieux de Conte, l'implosion du Milan, Côme en Ligue des champions

Naples n'a plus d'entraîneur, l'AC Milan a perdu pied et Côme va découvrir la Ligue des champions : même si l'Inter Milan était assuré de son 21 e scudetto depuis trois semaines, la 38 e et dernière journée du Championnat d'Italie n'a pas manqué de piquant dimanche 24 mai.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C'était annoncé et cela a été confirmé au cours d'une conférence de presse surréaliste : après deux saisons, Antonio Conte va quitter Naples avec qui il a remporté le titre en 2025 et la dernière Supercoupe d'Italie.

Pour son dernier match aux commandes du Napoli, Conte a vu son équipe s'imposer face à l'Udinese (1-0) et finir vice-champion d'Italie à onze points de l'Inter Milan, contrarié la veille à Bologne (3-3).

Le moment clé de cette journée, redouté par les tifosi napolitains, s'est joué bien après le coup de sifflet final. Au cours d'une conférence de presse en forme de discussion, parfois tendue, avec le président et propriétaire du club Aurelio De Laurentis, Conte, 56 ans, a fait ses adieux à Naples.

Pour expliquer sa décision, l'ancien international italien a pêle mêle et sans vraiment convaincre invoqué les décisions arbitrales et l'ambiance qui régne autour de l'équipe dans une ville folle de football.

"Naples a besoin d'avoir des gens sérieux et de gens qui veulent le meilleur pour ce club, pas de gens négatifs, pas de ceux qui échouent. J'ai échoué à changer et unir le système autour de cette équipe", a-t-il regretté, passablement énervé.

Conte recommande Guardiola

Présenté par la presse comme le futur sélectionneur de la Nazionale, privée de son troisième Mondial consécutif et qu'il a déjà entraînée de 2014 à 2016, il a balayé ce qu'il a présenté comme des rumeurs et conseillé à la Fédération italienne, sans président jusqu'au 22 juin, de recruter Pep Guardiola qui vient de quitter Manchester City.

Photo : AFP/VNA/CVN

À San Siro, les tifosi du Milan ont vécu un cauchemar. Leur équipe, 3e et en ballotage favorable pour disputer la prochaine Ligue des champions au coup d'envoi, a été surclassée par Cagliari (2-1) après avoir pourtant ouvert la marque dès la 2e minute.

Malgré le retour d'une blessure au visage de Luka Modric, le Milan, sifflé par ses supporters au coup de sifflet final, a chuté à la 5e place et devra se contenter de la Ligue Europa.

"Quand on perd cinq matches à domicile, quand on s'effondre comme on l'a fait durant cette phase retour, on ne peut pas viser plus haut. Je suis déçu, amer, mais il faut l'accepter", a déclaré Massimiliano Allegri.

Car dans le même temps, l'AS Rome s'est imposée à Vérone 2 à 0 et Côme a dominé la Cremonese 4 à 1.

La Cremonese reléguée

La Roma, pour la première saison en charge de Gian Piero Gasperini et grâce à cinq victoires lors des cinq dernières journées, a terminé sur le podium (3e, 73 pts) et disputera la C1 pour la première fois depuis 2018/19.

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Plus fort encore, Côme, qui évoluait encore en Serie B en 2023/24, va découvrir la compétition-reine du football européen. Avec Cesc Fabregas, son entraîneur, et Nico Paz, sa pépite, convoités par les plus grands clubs européens ? C'est la question qui taraude les tifosi de l'ambitieux club lombard.

"Ici, j'apprends tous les jours, ce projet est le meilleur pour moi", a balayé Fabregas. Cette 38e journée a scellé le sort de la Cremonese, qui, un an après avoir été promue, va retrouver la Serie B, avec Pise et Vérone.

Ce dernier dimanche de la saison a été aussi marqué par des incidents entre supporters avant le derby de Turin entre le Torino et la Juventus, qui ont fait un blessé grave aux abords du Stade olympique.

Le coup d'envoi du match a été retardé d'une heure. Malgré un doublé de Dusan Vlahovic, la Juve s'est contentée d'un nul (2-2), synonyme de 6e place, et jouera la Ligue Europa la saison prochaine.

AFP/VNA/CVN











