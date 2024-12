Le vaisseau spatial cargo de SpaceX revient sur Terre avec du matériel scientifique

Le vaisseau spatial cargo Dragon de SpaceX est revenu sur Terre mardi 17 décembre chargé de matériel scientifique et de fret.

Le vaisseau s'est désamarré de la Station spatiale internationale à 11h05 lundi 16 décembre, heure de l'Est des États-Unis, pour entamer son voyage de retour. Il a amerri mardi matin 17 décembre au large des côtes de Floride, a confirmé la NASA. Il s'agit de la 31e mission commerciale de ravitaillement de SpaceX pour la NASA. Le vaisseau spatial est revenu sur Terre avec du matériel de recherche, notamment des échantillons d'eau microbienne et des données sur l'exposition de l'équipage aux radiations, selon la NASA. La mission de réapprovisionnement a été lancée le 4 novembre depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Elle a permis de livrer plus de 2.700 kilogrammes de fournitures au laboratoire orbital.

Xinhua/VNA/CVN