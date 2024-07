Les Philippines alertent sur La Niña

Le bureau météorologique de l'État des Philippines (PAGASA) a levé l'alerte concernant La Niña, suggérant que 70% du phénomène météorologique débutera en août et persistera probablement jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine.

>> Philippines : la magnitude du séisme révisée de 6,5 à 7,1

>> Un séisme de magnitude 6,8 frappe les Philippines et l'Indonésie

Photo: AFP/VNA/CVN

Le bureau a déclaré le 12 juillet que sa surveillance du climat montrait "un nouveau refroidissement de la température de la surface de la mer dans le Pacifique équatorial central et oriental".

Le bureau a averti que le pays courait un risque accru d'activité convective accrue et d'apparition de cyclones tropicaux, ce qui pourrait entraîner des précipitations supérieures à la normale sur certaines parties du pays au cours des prochains mois.

Il a en outre mis en garde contre des impacts négatifs potentiels, notamment des inondations et des glissements de terrain dans les zones vulnérables, d'ampleur variable.

Le bureau a souligné l'importance d'une surveillance continue et de la mise en œuvre de mesures de précaution contre les impacts climatiques imminents pour toutes les agences gouvernementales concernées et le grand public.

Il existe deux états opposés : El Niño et La Niña, qui modifient tous deux considérablement les conditions météorologiques mondiales. La Niña, phénomène météorologique assez méconnu, est l'équivalent froid du phénomène El Niño.

Plus concrètement, il s'agit du refroidissement à grande échelle des températures de surface des océans dans le centre et l'est du Pacifique équatorial. Il se caractérise par des changements dans la circulation atmosphérique tropicale : vents, précipitations…

VNA/CVN