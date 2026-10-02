Saigontourist célèbre 20 ans de solidarité envers l'enfance

À l’occasion de la Fête de la mi-automne 2026, Saigontourist a organisé la 20e édition de son programme destiné aux enfants défavorisés. Près de 300 d’entre eux ont participé aux festivités et reçu des cadeaux dans une ambiance placée sous le signe de la joie et du partage.

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Photo : Saigontourist/CVN

A fin d’offrir aux générations futures une Fête de la mi-automne mémorable, Saigontourist, en collaboration avec le journal Thanh Niên (Les Jeunes), a organisé le 19 septembre, au Parc culturel de Dâm Sen à Hô Chi Minh-Ville, la "20e Fête de la mi-automne 2026".

Cette initiative s’inscrivait dans le cadre du programme humanitaire "Marcher avec ses enfants", destiné notamment aux enfants devenus orphelins à la suite de la pandémie de COVID-19 ainsi qu’à ceux en situation difficile.

La cérémonie a réuni Nguyên Van Dung, membre du Comité municipal du Parti et vice-président du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville ; Nguyên Truong Nhât Phuong, membre du Comité municipal du Parti et vice-présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville ; Nguyên Thành Trung, membre du Comité municipal du Parti, vice-président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville et président de l’Association municipale des agriculteurs ; Hô Thi Anh Tuyêt, membre du Comité municipal du Parti et secrétaire adjointe permanente de l’Union de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville ; et Trinh Thi Thanh, membre du Comité exécutif central de l’Union des femmes du Vietnam et vice-présidente permanente de l’Union municipale des femmes.

Du côté des organisateurs étaient présents le journaliste Nguyên Ngoc Toàn, rédacteur en chef du journal Thanh Niên ; Nguyên Thi Anh Hoa, présidente du Conseil des membres de Saigontourist ; Cao Van Chong, directeur général de Saigontourist et responsable du comité d’organisation de la Fête de la mi-automne, ainsi que de nombreux représentants des services et organismes de la ville.

Moment fort axé sur le partage

Dans une ambiance festive, rythmée par les tambours et les danses du lion, les enfants ont plongé dans un univers féerique. Ils ont découvert un espace culinaire varié, confectionné leurs propres gâteaux et lanternes et participé à des spectacles culturels. À cette occasion, chacun a reçu un cadeau d’une valeur totale de 1,25 million de dôngs, comprenant un billet d’entrée tout compris au Parc culturel de Dâm Sen, des bons alimentaires, une bourse d’études, des gâteaux de lune et des lanternes.

Photo : Saigontourist/CVN

Autre temps fort de cette édition : la remise des prix du concours d’écriture et de dessin "Fête de la mi-automne au Parc culturel de Dâm Sen", doté d’une enveloppe totale de 50 millions de dôngs financée par Saigontourist. À travers leurs lettres et leurs dessins, les enfants ont livré des souvenirs et des réflexions empreints de sincérité, tout en exprimant leur gratitude envers les personnes qui les accompagnent et les soutiennent.

S’exprimant lors de l’événement, le directeur général Cao Van Chong a souligné que l’organisation de la Fête de la mi-automne depuis deux décennies constituait "un long chemin parcouru pour qu’une activité communautaire devienne une valeur durable au sein de Saigontourist". Selon lui, au-delà des cadeaux, l’essentiel réside dans "la joie, le partage et l’espoir" apportés aux enfants.

L’édition 2026 a marqué égale-ment cinq années de collaboration entre Saigontourist et le journal Thanh Niên. Elle a clôturé une série d’activités organisées du 22 août au 19 septembre dans différentes localités du pays. Cette année, le groupe a distribué près de 3.200 cadeaux, pour une valeur totale de plus de 3 milliards de dôngs.

Après 20 années d’engagement, cette initiative annuelle illustre la volonté de Saigontourist de contribuer aux actions sociales et de faire vivre des valeurs de solidarité et de partage. Elle vise également à apporter aux enfants un moment de joie et à les encourager à envisager l’avenir avec confiance.

Tân Dat - Trong Phuc/CVN