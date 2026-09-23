Le dirigeant Trân Câm Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

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Photo : VNA/CVN

Le 23 septembre après-midi, à Hanoï, M. Trân Câm Tu, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti des organismes du Parti au niveau central, a présidé une réunion avec le Bureau du Comité central du Parti afin d’entendre un rapport sur le Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique.

Lors de la réunion, les participants ont entendu une présentation sur les deux solutions technologiques fondamentales : Système de suivi et de pilotage intelligent et Système de gestion du travail et d’appui à l’évaluation des cadres du Bureau du Comité central du Parti.

Parallèlement à l’IOC, le Système de gestion du travail et d’appui à l’évaluation des cadres est également en cours de déploiement afin de numériser l’ensemble du processus d’attribution des tâches, de suivi de leur avancement, d’évaluation de leur degré de complexité selon six axes de résultats prioritaires et de notation de l’efficacité du travail des cadres et fonctionnaires.

Prenant la parole, M. Trân Câm Tu a salué l’esprit d’initiative et la diligence du Bureau du Comité central du Parti, du Comité du Parti des organismes du Parti au niveau central et des organismes concernés, qui ont coordonné leurs efforts pour étudier, élaborer et mettre à l’essai les deux systèmes.

Il a indiqué que le Bureau politique venait de promulguer la Décision n° 486-QD/TW du 15 septembre 2026, qui définit le Bureau du Comité central du Parti comme un organisme stratégique, essentiel et confidentiel chargé de conseiller le Parti, ainsi que comme le centre d’information et de données intégrées du Parti. Donc, les deux systèmes doivent contribuer directement à améliorer la qualité du travail de conseil, à fournir des informations et à renforcer la discipline dans l’exécution des tâches. Il s’agit d’une exigence qui doit guider l’ensemble du processus de conception, de fonctionnement et de perfectionnement des systèmes.

Insistant sur ce point, le permanent du Secrétariat a demandé au Comité du Parti des organismes du Parti au niveau central ainsi qu’aux commissions du Comité central du Parti, notamment au Bureau du Comité central du Parti, de montrer l’exemple et d’être les premiers à mettre cette exigence en pratique.

Photo : VNA/CVN

Pour la période à venir, M. Trân Câm Tu a demandé de se concentrer sur plusieurs points, estimant qu’il fallait définir clairement la valeur d’usage de chaque système. Concrètement, l’IOC doit progressivement devenir un canal d’information de référence fiable. Les informations publiées sur l’IOC doivent être ciblées, avoir des sources clairement identifiées et être vérifiées. Le système doit mettre en évidence les évolutions importantes, les nouveaux problèmes apparus, les tâches en retard et les questions nécessitant une consultation.

Concernant le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres, il a demandé en premier lieu de gérer rigoureusement le processus d’attribution, d’exécution et de validation des résultats des tâches. Les données du système constituent des informations et des éléments probants destinés à appuyer l’évaluation des cadres ; elles ne se substituent pas aux observations et aux décisions du collectif, du responsable ou de l’autorité compétente.

M. Trân Câm Tu a souligné que les deux systèmes avaient des fonctions différentes, mais qu’ils devaient être étroitement interconnectés. Les données relatives aux tâches, à leur avancement et à leurs résultats constituent une source d’information importante pour permettre à l’IOC de les compiler et de les analyser, ainsi que pour appuyer le pilotage et la gestion.

Concernant les données déjà connectées ou en cours de connexion, notamment les données socio-économiques, financières, budgétaires, foncières, agricoles et environnementales, il est nécessaire de poursuivre la coordination avec les organismes fournisseurs afin de les normaliser, de les recouper et d’en contrôler la qualité.

Trân Câm Tu a précisé que, d’ici à la fin de 2026, après la phase d’expérimentation, il faudrait évaluer objectivement la pertinence des processus, des critères et des résultats de notation, recueillir l’avis des utilisateurs et procéder rapidement aux ajustements nécessaires avant d’envisager un déploiement à plus grande échelle.

VNA/CVN