Les congés du Têt et de la Fête nationale 2027 approuvés

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a approuvé les propositions du ministère de l’Intérieur concernant les congés de plusieurs fêtes en 2026 et 2027, selon un document transmis le 2 octobre par l’Office du gouvernement.

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Photo : VNA/CVN

Ces dispositions prévoient un jour de congé pour la Journée de la culture vietnamienne en 2026, sept jours pour le Nouvel An lunaire (Têt) 2027 et quatre jours pour la Fête nationale en 2027.

Ainsi, les cadres, fonctionnaires et employés du secteur public bénéficieront d’un jour de congé à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre 2026.

Pour le Têt traditionnel 2027, les congés s’étendront du jeudi 4 février au mercredi 10 février 2027 inclus, soit du 28e jour du dernier mois de l’Année du Cheval au 5e jour du premier mois de l’Année de la Chèvre selon le calendrier lunaire.

À l’occasion de la Fête nationale de 2027, quatre jours de congé consécutifs sont prévus, du jeudi 2 septembre au dimanche 5 septembre. Cette période comprend les deux jours fériés prévus par la réglementation ainsi que deux jours de repos hebdomadaire.

La vice-Première ministre a chargé le ministre de l’Intérieur d’en informer les administrations, les organismes publics, les organisations politiques et sociopolitiques, ainsi que les entreprises et les travailleurs, conformément à la réglementation en vigueur.

Les organismes et unités concernés devront organiser les permanences nécessaires et aménager raisonnablement le travail afin d’assurer la continuité des activités et des services à la population pendant les périodes de congé.

Les ministères, organismes et collectivités locales sont également appelés à adopter des mesures adaptées pour maintenir et développer la production et les activités économiques, assurer l’offre et la demande de biens et de services, stabiliser les prix et le marché, ainsi que l’offre et la demande de main-d’œuvre avant, pendant et après ces périodes de congé.

VNA/CVN