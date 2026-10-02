Le Vietnam parmi les destinations présentant le moins d’obstacles aux nomades numériques

Le Vietnam se classe au 6 e rang des dix pays présentant le moins d’obstacles pour les personnes travaillant à distance depuis l’étranger.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Digital Nomad Friction Index 2026 établi par Holafly, une entreprise spécialisée dans les services eSIM, le Vietnam figure ainsi parmi les destinations où les nomades numériques rencontrent le moins de difficultés au quotidien.

Pour établir son classement, Holafly a analysé 17 destinations prisées des travailleurs à distance en tenant compte de plusieurs critères : formalités de visa et démarches administratives, accès aux services bancaires et de santé, qualité de la connexion Internet, coût de la vie et risques de perturbation. L’étude ne s’intéresse donc pas seulement à la facilité d’entrée dans un pays, mais aussi aux difficultés susceptibles de se présenter une fois sur place, dans la vie quotidienne comme dans le travail.

La Géorgie arrive en tête du classement, avec le niveau de friction le plus faible parmi les destinations étudiées. Ce pays du Caucase se distingue notamment par des démarches relativement simples pour les étrangers : l’enregistrement de la résidence et l’ouverture d’un compte bancaire peuvent être effectués avec un passeport en quelques heures.

Le Pérou, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la Malaisie occupent les quatre places suivantes. Le Vietnam se classe sixième, devant la Croatie, la Hongrie, le Portugal et les Émirats arabes unis (EAU).

L’étude montre que le coût et les conditions de vie ne sont pas les seuls facteurs à prendre en compte. Pour les travailleurs à distance, pouvoir rester connecté, effectuer les démarches nécessaires et accéder aux services essentiels compte également beaucoup. Selon Holafly, 46,8 % des personnes interrogées ont déjà connu une interruption de leur activité ou une perte de revenus en raison de problèmes rencontrés lors de leurs déplacements, tandis que 35% ont été confrontées à des difficultés de connexion suffisamment importantes pour affecter leur travail de manière régulière ou au cours de leurs voyages.

Metin Kastro, directeur des opérations (COO) de Holafly, souligne qu’arriver dans un nouveau pays est souvent la partie la plus simple. Les difficultés apparaissent plutôt une fois sur place, entre démarches administratives, temps de travail perdu et problèmes de connexion Internet.

VNA/CVN