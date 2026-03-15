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Le président de l'Assemblée nationale vote à Hô Chi Minh-Ville

Le président de l'Assemblée nationale (AN) et du Conseil électoral national, Trân Thanh Mân, a voté au bureau de vote n°14 de la commune de Hoc Môn à Hô Chi Minh-Ville, le 15 mars au matin, marquant ainsi le début du scrutin national pour les élections des députés de la XVIe Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

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