Le président de l'Assemblée nationale vote à Hô Chi Minh-Ville

Le président de l'Assemblée nationale (AN) et du Conseil électoral national, Trân Thanh Mân, a voté au bureau de vote n°14 de la commune de Hoc Môn à Hô Chi Minh-Ville, le 15 mars au matin, marquant ainsi le début du scrutin national pour les élections des députés de la XVIe Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.