Vietjet en tête de l'optimisation des émissions sur les vols en Asie du Sud-Est

Le 21 avril, Vietjet a été reconnue comme la compagnie aérienne affichant les émissions les plus faibles sur les vols opérant en Asie du Sud-Est, selon le rapport de Flight Emissions Review 2025 de Cirium, fournisseur et analyseur de données aéronautiques de premier plan à l'échelle mondiale. Ce résultat renforce la position de Vietjet parmi les compagnies aériennes les plus performantes et durables de la région.

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Photo : VJ/CVN

Les résultats ont été obtenus grâce à la méthodologie d’EmeraldSky de Cirium, qui utilise l'indice CO₂/ASK (siège-kilomètre disponible) – une mesure standard reflétant la quantité de CO₂ émise par siège et par kilomètre parcouru. Selon le rapport, Vietjet présente un niveau d'émissions de 64,5 grammes de CO₂/ASK, inférieur à celui de Singapore Airlines (66,7 grammes) et de Lion Air (67,1 grammes) dans le même classement en Asie du Sud-Est.

Ce classement compare les niveaux d'émissions des vols effectués intégralement en Asie du Sud-Est, où les caractéristiques spécifiques des liaisons court et moyen-courriers rendent l'optimisation de la consommation de carburant plus complexe. Dans des conditions d'exploitation similaires, le maintien par Vietjet des émissions les plus faibles témoigne de la capacité de la compagnie à optimiser ses opérations sur l'ensemble de sa chaîne opérationnelle, de la configuration des appareils à l'organisation du réseau de vols, en passant par la gestion du chargement.

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Une flotte de nouvelle génération est un élément essentiel des faibles émissions de Vietjet. La compagnie aérienne exploite actuellement principalement des Airbus A320 et A321, notamment les versions “NEO” qui permettent d'économiser environ 15 à 20% de carburant par rapport à la génération précédente. Avec l'une des flottes les plus jeunes de la région, Vietjet optimise significativement sa consommation de carburant et ses émissions de CO₂ par vol. Parallèlement à ces investissements dans sa flotte, Vietjet encourage également l'utilisation de technologies dans ses opérations, des plateformes d'analyse de données de vol comme SkyBreathe aux partenariats d'optimisation de la consommation de carburant comme SFCO₂, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle de l'ensemble du système.

Efforts exceptionnels

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Vietjet a été distinguée par AirlineRatings comme l'une des sept compagnies aériennes les plus durables au monde en 2025 pour ses efforts exceptionnels en matière de réduction des émissions, d'utilisation efficace du carburant et de développement d'une aviation verte. Elle a également été reconnue pour ses performances ESG (environnement, social et gouvernance) sur des marchés tels que Taïwan (Chine).

Le classement annuel "Flight Emissions Review" établi par Cirium évalue de manière indépendante les 100 plus grandes compagnies aériennes mondiales à partir de données d'exploitation réelles. Il permet de comparer les niveaux d'émissions des compagnies aériennes selon leur taille et leur zone géographique, offrant ainsi un référentiel transparent pour le secteur.

Tân Dat/CVN