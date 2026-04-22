Vietnam Airlines renforce ses vols Hanoï - Moscou à partir de juillet 2026

La Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines va renforcer sa liaison Hanoï - Moscou à compter du 1 er juillet, en portant la fréquence des vols hebdomadaires de trois à quatre afin de répondre à la forte demande de déplacements entre le Vietnam et la Russie.

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Un vol supplémentaire sera assuré chaque dimanche, en plus des dessertes actuelles des lundi, mercredi et vendredi. Tous les vols seront opérés par des Boeing 787.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président exécutif de Vietnam Airlines, Nguyên Quang Trung, a indiqué que la compagnie continuerait de suivre l’évolution du marché afin d’optimiser ses opérations tout en maintenant des normes de sécurité strictes. Selon lui, l’augmentation des fréquences sur les principales lignes internationales, notamment vers l’Europe, contribuera à améliorer l'efficacité et renforcer la connectivité mondiale du Vietnam.

Cette décision intervient dans un contexte de forte reprise du tourisme entre le Vietnam et la Russie. En 2025, le Vietnam a accueilli environ 690 000 touristes russes, soit près de trois fois plus que l’année précédente. Au cours des deux premiers mois de 2026, près de 246 000 visiteurs russes ont été enregistrés, soit un chiffre trois fois supérieur à celui de la même période de l’année précédente, portant le trafic aérien au-delà des niveaux d’avant la pandémie.

Vietnam Airlines exploite actuellement 11 liaisons directes entre le Vietnam et l'Europe avec des Airbus A350 et des Boeing 787, et prévoit d'ouvrir une nouvelle liaison directe entre Hanoï et Amsterdam le 16 juin, renforçant ainsi sa présence en Europe occidentale.

VNA/CVN