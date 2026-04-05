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Hanoitourist et Saigontourist unis pour accélérer leur élan

Les géants Hanoitourist et Saigontourist ont scellé, le 22 mars à Hanoï, une coopération historique. Cet engagement majeur unissant deux leaders nationaux renforce les synergies des principaux pôles économiques pour dynamiser l’offre touristique vietnamienne.

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Photo : Saigontourist/CVN

L’initiative s’inscrit dans la mise en œuvre concrète des orientations stratégiques du Politburo, notamment les Résolutions N°79 sur le développement de l’économie publique et N°80 sur la promotion de la culture vietnamienne. Elle contribue également à donner corps au programme de coopération bilatérale entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville pour la période 2026-2030, récemment consolidé lors d’une rencontre de haut niveau entre les instances dirigeantes des deux villes.

Animées par une vision commune, les deux entreprises entendent renforcer la synergie dans le développement de l’offre touristique, intensifier les actions de promotion et optimiser l’utilisation des ressources disponibles. L’objectif : accroître la connectivité entre les marchés et améliorer la performance globale du secteur public du tourisme.

Photo : Saigontourist/CVN

L’accord prévoit la mise en place de mécanismes de coordination visant à concevoir de nouvelles offres, à valoriser les complémentarités existantes et à adapter les services aux évolutions de la demande. Les deux partenaires collaboreront étroitement dans l’organisation d’activités de promotion, tant sur le marché national qu’international, tout en parta-geant leur expertise en matière de gestion et de développement.

Connexions interrégionales

La formation des ressources humaines figure également parmi les priorités. Des programmes de perfectionnement, des sessions d’échange d’expériences et des initiatives de formation continue seront déployés afin d’élever les standards de qualité du secteur. Par ailleurs, des politiques préférentielles internes seront mises en œuvre, favorisant l’utilisation croisée des services et l’élaboration de projets touristiques intégrés, en cohérence avec les stratégies respectives des deux groupes.

Lors de la cérémonie, les représentants des deux entités ont réaffirmé leur volonté de renfor-cer les échanges d’informations et de mobiliser efficacement leurs ressources pour assurer la réussite des projets communs. Ils ont également souligné leur engagement à explorer de nouvelles pistes de coopération, en phase avec les orientations de développement urbain et les dynamiques du marché.

Photo : Hanoitourist/CVN

Dans un contexte de reprise soutenue, le tourisme vietnamien confirme son rôle moteur au sein de l’économie nationale. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, en tant que destinations majeures, disposent d’atouts considérables : une offre riche et diversifiée, des infrastructures en constante amélioration et une fréquentation en hausse. Cette dynamique s’accompagne d’un besoin croissant de structuration de produits interrégionaux, capables de répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante.

La signature de ce partenariat illustre ainsi la volonté des deux groupes de bâtir une coopération durable et efficace. Au-delà du renforcement de la qualité des services, cette alliance ouvre la voie à de nouvelles perspectives de développement pour le tourisme interrégional, contribuant à affirmer davantage l’attractivité du Vietnam sur la scène internationale.

Texte : Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN