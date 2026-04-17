Vietjet et SPDB Financial Leasing signent un accord de crédit-bail pour dix avions Comac

Le 16 avril à Pékin, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet et SPDB Financial Leasing (SPDBFL), représentant la Shanghai Pudong Development Bank, ont signé un accord de financement par crédit-bail portant sur dix avions Comac C909. Cet accord renforce la coopération financière et aéronautique entre le Vietnam et la Chine.

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Photo : VJ/CVN

La cérémonie de signature s’est tenue à l’ambassade du Vietnam à Pékin, en présence du vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Phan Van Giang, ainsi que de hauts responsables et de représentants d’entreprises de premier plan des deux pays. Elle s’inscrivait dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, en Chine, à l’invitation du secrétaire général et président chinois Xi Jinping.

Vers un groupe aéronautique multinational

Dans sa stratégie visant à devenir un groupe aéronautique multinational, Vietjet poursuit l’expansion de son réseau international et investit dans une flotte moderne. Partenaire clé de cette dynamique, la Shanghai Pudong Development Bank figure parmi les principales institutions financières chinoises, disposant d’une solide expérience dans le financement de projets d’envergure. Par l’intermédiaire de SPDBFL, elle joue un rôle central dans les opérations de location et de financement d’aéronefs, permettant aux compagnies aériennes d’optimiser leurs ressources et de soutenir leur croissance à long terme.

Les deux parties ont convenu de financer des contrats de location-exploitation portant sur un maximum de dix appareils Comac C909. Cette coopération vise à améliorer l’efficacité opérationnelle de la flotte de Vietjet, tout en diversifiant ses sources de financement et en facilitant son accès aux marchés internationaux.

L’accord ouvre également la voie à l’introduction progressive d’appareils Comac sur les lignes reliant le Vietnam et la Chine, contribuant ainsi à l’expansion du réseau régional de Vietjet et au renforcement de la connectivité aérienne bilatérale. Il participe en outre à la consolidation des chaînes de valeur de l’aviation, à l’échelle régionale comme mondiale.

Photo : VJ/CVN

Par ailleurs, à l’occasion de l’assemblée générale et dans le cadre de la visite officielle de Tô Lâm en Chine, Vietjet a annoncé l’ouverture de cinq nouvelles liaisons : Hanoï - Hangzhou, Enshi, Huangshan, ainsi que Hô Chi Minh-Ville - Guilin et Huangshan. Parmi celles-ci, les lignes Hanoï - Enshi et Hô Chi Minh-Ville - Guilin devraient entrer en service début avril 2026. Ces nouvelles dessertes relieront d’importants centres économiques, culturels et touristiques, favorisant les échanges commerciaux, les investissements et les contacts entre les populations des deux pays, tout en soutenant l’Année de la coopération touristique Vietnam - Chine.

Les accords conclus entre entreprises vietnamiennes et chinoises illustrent le renforcement des liens entre institutions financières et compagnies aériennes, tout en favorisant l’émergence de modèles de coopération plus flexibles et efficaces. Ils contribuent ainsi au développement du partenariat stratégique global Vietnam - Chine dans une nouvelle phase.

Tân Dat/CVN