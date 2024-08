De nouvelles perspectives pour la coopération entre Cao Bang et le Guangxi

Trân Hông Minh a souligné qu’au cours des dernières années, sur la base des directives des hauts dirigeants des deux pays, Cao Bang et la région autonome Zhuang du Guangxi ont mis en œuvre efficacement les importantes perceptions communes obtenues entre les dirigeants des deux Partis et deux États, ouvrant de nombreuses nouvelles perspectives de coopération amicale et substantielle dans divers domaines, notamment l’économie, le commerce, l’investissement, la connectivité des transports, les échanges culturels et la gestion frontalière.

Dans les temps à venir, Cao Bang coordonnera activement avec Baise pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération, contribuant au développement des zones frontalières des deux parties. En conséquence, elles renforceront les échanges d’amitié et la coopération dans les domaines du tourisme, de la culture et des affaires sociales ; et étudier et développer une route touristique de Pac Bo à Baise.

Dans le domaine de l’agriculture, Cao Bang veut avoir des opportunités de coopération dans le transfert de technologie, l’application de technologies intelligentes et de haute technologie pour la culture de variétés d’arbres fruitiers, de promouvoir l’investissement dans les produits agricoles à potentiel et à valeur ajoutée, d’améliorer la connectivité des transports, de construire et de moderniser les infrastructures aux postes-frontières.

Trân Hông Minh a proposé que la ville chinoise continue d’investir dans la construction d’infrastructures aux postes-frontières ; accélère l’ouverture de la paire de postes-frontières Po Peo (Vietnam) - Yuexu (Chine) ; facilite le dédouanement régulier les week-ends et jours fériés au poste-frontière Trà Linh (Vietnam) - Longbang (Chine), y compris la route Na Doong (Vietnam) - Naxi (Chine).

Il a également suggéré que les deux parties explorent un projet pilote de construction d’un poste-frontière intelligent à Trà Linh - Longbang ; et achèvent les procédures de soumission aux autorités compétentes pour approbation du projet de construction d’une route de transport de marchandises spécialisée au poste-frontière Soc Giang (Vietnam) - Pingmeng (Chine).

En termes de coopération dans la gestion des frontières, les deux parties continueront de promouvoir et de mettre en œuvre efficacement les trois documents juridiques sur la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine, ainsi que les accords connexes.

Huang Rusheng a exprimé son espoir que les deux parties intensifieront davantage les rencontres entre leurs dirigeants pour faire progresser les perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays et deux provinces.

Il a proposé que les deux parties favorisent davantage la coopération dans l’agriculture, en particulier dans la culture des fruits et légumes, ajoutant que Cao Bang peut relier l’exportation de marchandises aux trains transportant des produits agricoles de Baise à Beijing et en Europe centrale.

VNA/CVN