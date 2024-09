Le film Mai triomphe aux Cerfs-volants d’or 2024

>> La ville balnéaire de Nha Trang se met à l’heure des Cerfs-volants d’or 2024

Par ailleurs, Vi sao Son Doong ? (Pourquoi Son Doong ?), réalisé par Tài Van, a été nommé meilleur film scientifique, Linh Anh de Nguyên Van Quyêt meilleur documentaire et Hai Muoi de Nguyên Thanh Vinh meilleur premier film.

Photo: VNA/CVN

Les œuvres et les individus exceptionnels dans la catégorie des films d’animation ont été attribués à Dân ca gô (Un banc de poissons en bois) réalisé par Nguyên Pham Thành Dat et à Dinh Tiên Hoàng Dê du réalisateur Phung Van Hà.

L’œuvre Nhu la thu phap du Professeur associé, Dr. Vu Ngoc Thanh, ancien directeur de l’Université de théâtre et de cinéma de Hô Chi Minh-Ville, a remporté le prix de la recherche sur la théorie et la critique cinématographiques.

Les prix ont également récompensé le meilleur réalisateur, le meilleur directeur de la photographie, le meilleur acteur et la meilleure actrice dans un rôle principal, le meilleur acteur et la meilleure actrice dans un rôle secondaire et le meilleur scénario, entre autres.

Une nouveauté notable des prix de cette année est la catégorie des acteurs préférés déterminés par le public, votés via la plate-forme TikTok. Lê Xuân Anh (nom de scène Lê Bông) a été élue actrice la plus préférée dans la catégorie des séries télévisées.

Les Cerfs-volants d’or 2024, qui se sont tenus du 3 au 10 septembre, ont attiré 163 œuvres cinématographiques, dont 18 longs métrages, 18 séries télévisées, 41 documentaires, 18 films scientifiques, 14 films d'animation, 50 courts métrages et quatre œuvres théoriques et critiques.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu dans la ville de Nha Trang, dans la province côtière centrale de Khanh Hoa, le soir du 10 septembre, en présence de la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân.

VNA/CVN