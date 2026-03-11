De Charlotte Cardin à Massive Attack, les Nuits de Fourvière 2026 fêtent leurs 80 ans

Disco, folk ou encore masqué, huit bals rythmeront les Nuits de Fourvière pour célébrer les 80 ans du festival lyonnais, avec des invités vedettes comme Charlotte Cardin, Massive Attack, MC Solaar et Sébastien Tellier.

>> Kraftwerk, Clara Luciani, Beth Gibbons à l'affiche

>> Sam Sauvage, la pop qui décoiffe

>> La jeune cheffe d'orchestre Alizé Léhon, talent à suivre

Photo : AFP/VNA/CVN

Du 28 mai au 25 juillet, 110 concerts et spectacles de théâtre, de danse et de cirque, dont 16 créations originales, auront lieu dans les emblématiques sites romains de la colline de Fourvière, redécouverts il y a 80 ans, ainsi que dans huit autres sites de la métropole lyonnaise.

La troupe de cirque australienne Circa ouvrira les festivités avec trois représentations, en avant-première mondiale, de leur spectacle "Revoir les étoiles".

Parmi les stars internationales conviées figurent la Canadienne Charlotte Cardin, sacrée artiste féminine de l’année aux Victoires de la musique 2026, le groupe britannique Massive Attack, la chanteuse néo-zélandaise Lorde de retour après quatre ans d'absence et l'Américain Jack White, ancien leader des White Stripes.

La scène musicale française sera représentée, entre autres, par Vanessa Paradis qui donnera deux concerts au Grand théâtre, Sébastien Tellier connu pour son titre électro "La Ritournelle" et MC Solaar qui présentera avec le rappeur Youssoupha une création spécialement conçue pour les Nuits.

Pour cette édition anniversaire, huit bals inviteront le public à se masquer aux côtés des créatures du cabaret parisien Madame Arthur, à participer au "karaoké de la danse" du chorégraphe Philippe Decouflé ou encore à chausser des patins à roulettes sous la lumière de boules à facettes.

En 2025, les Nuits de Fourvière avaient attiré 176.000 spectateurs, soit un taux de fréquentation record de 92%.

