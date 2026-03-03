Amsterdam : découverte d'un nouveau Rembrandt au Rijksmuseum

Un nouveau tableau du maître néerlandais Rembrandt, intitulé Vision de Zacharie dans le temple, a été découvert par les chercheurs du Rijksmuseum d'Amsterdam, a annoncé lundi 2 mars le musée.

Grâce à des techniques avancées, déjà utilisées lors de la restauration à grande échelle du tableau La ronde de nuit - aussi appelé La garde de nuit - de Rembrandt, les chercheurs du musée sont parvenus à authentifier l'œuvre peinte en 1633, qui provient d'une collection privée.

"L'analyse des matériaux, les similitudes stylistiques et thématiques, les modifications apportées par Rembrandt et la qualité globale du tableau confirment la conclusion selon laquelle ce tableau est une œuvre authentique de Rembrandt van Rijn", a indiqué le musée dans un communiqué.

"Nous espérons toujours trouver un nouveau Rembrandt, mais cela arrive rarement", a déclaré Taco Dibbits, directeur du Rijksmuseum.

Jusqu'à 1960, le tableau était exclu de l'œuvre de Rembrandt, mais après plusieurs décennies d'oubli son propriétaire actuel a contacté le musée.

"C'était incroyable que ce tableau, dont nous ignorions l'existence, nous ait été envoyé par quelqu'un qui nous a envoyé un e-mail pour nous demander s'il s'agissait d'un tableau néerlandais, sans vraiment savoir ce qu'il avait entre les mains", a-t-il poursuivi.

"Typique de Rembrandt"

Au bout de deux ans d'étude minutieuse comprenant une analyse du chêne sur lequel l'oeuvre a été peinte, de la couleur et de l'épaisseur de la peinture, les chercheurs ont conclu que les peintures utilisées dans Vision de Zacharie dans le temple étaient également présentes dans des oeuvres contemporaines du maître du clair-obscur.

"La manière dont le tableau était construit, avec ces différentes couches, était typique de Rembrandt. C'est un tableau sombre et (...) Rembrandt, bien sûr, joue beaucoup sur le contraste entre la lumière et l'obscurité", a expliqué Jonathan Bikker, conservateur au Rijksmuseum.

Le tableau représente le grand prêtre Zacharie, personnage biblique, dans une relative pénombre, ses contours et parures dorées éclairés par une lumière provenant du coin supérieur droit du tableau, représentant l'arrivée de l'archange Gabriel.

"L'idée est que la lumière brille sur cette œuvre, et (...) toutes ces touches dorées qui scintillent lorsque la lumière les éclaire," décrit M. Bikker.

D'après Petria Noble, chercheuse spécialisée dans les peintures de Rembrandt, l'oeuvre est en parfaite adéquation avec le travail du peintre à la même époque, lorsqu'il était âgé de 27 ans.

"L'année 1633 marque le début de la carrière de Rembrandt à Amsterdam et il s'intéresse alors beaucoup aux récits bibliques et aux livres d'histoire", explique-t-elle. "Tout s'accordait donc parfaitement en termes de matériel et de style", conclut la chercheuse, qui a qualifié cette découverte d’”expérience merveilleuse". L'œuvre sera exposée au public dès le 4 mars et sera prêtée à long terme au Rijksmuseum.

