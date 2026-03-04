La jeune cheffe d'orchestre Alizé Léhon, talent à suivre

Sensible, curieuse de tous les répertoires, capable de faire entrer un orchestre en prison : Alizé Léhon, 3 e prix du concours international La Maestra cette année, est une cheffe d'orchestre engagée, bientôt récompensée aux Victoires de la musique classique.

"C'est une belle reconnaissance de mon parcours, de ma formation" et "un encouragement aussi" pour la suite, confie l'artiste de 27 ans, arrivée 3e le 27 février à La Maestra, un concours auquel ont postulé 225 candidates et qui a pour objectif d'aider à la féminisation des pupitres dans un univers encore loin de la parité.

Ce prix lui offre un accompagnement professionnel pendant deux ans, détaille-t-elle : poste de cheffe assistante lors de concerts avec des orchestres prestigieux, contacts professionnels, masterclass, aide à un enregistrement...

Alizé Léhon est aussi nommée parmi les "révélations" des Victoires de la musique classique qui récompenseront le 20 mars à Brest musiciens, chanteurs lyriques et maestros, en devenir ou déjà accomplis. Elle est assurée d'obtenir une "Victoire", n'ayant pas de concurrent.

Avec un jeu calme, sans geste ostentatoire, elle défend une direction d'orchestre horizontale, "collaborative et respectueuse", "au service des musiciens".

La cheffe Claire Gibault, co-fondatrice et co-directrice de La Maestra, loue sa "sensibilité", son "humilité", "la finesse de sa personnalité". "Avec l'expérience et les années, je suis sûre qu'elle va éclore. Elle sera très émouvante".

Née à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) dans une famille non musicienne, la jeune maestra, qui a joué du violon à l'âge de 3 ans puis du piano à 9 ans, s'est formée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, dans la classe du chef d'orchestre Alain Altinoglu, après de premiers cours de direction au Conservatoire de Montpellier.

Elle apprécie particulièrement le compositeur Stravinsky et "la musique française de Poulenc, Ravel, Debussy, Fauré", mais est curieuse de tous les répertoires.

Elle a ainsi dirigé les spectacles "Aznavour Symphonique", "Piaf symphonique" et sera à la baguette, l'hiver prochain, pour une partie des représentations des "Misérables" au Théâtre du Châtelet à Paris.

"Écoute", "respect"

Artiste engagée, Alizé Léhon a consacré son mémoire de master à "la musique en milieu carcéral". En janvier 2025, elle fait entrer un orchestre amateur de 30 musiciens à la prison de la Santé de Paris, "une sacrée aventure".

Les détenus, "c'est un public +empêché+ dont on parle très peu", et c'est un milieu qui fait moins l'objet d'actions culturelles musicales que les Ehpad, les hôpitaux psychiatriques ou les écoles, constate la musicienne, soucieuse de partager des valeurs comme "l'écoute", "le respect" et le fait d'"être ensemble".

"Un orchestre, ça dégage une puissance, une énergie qui forcément ne laissent pas indifférent", estime-t-elle, se remémorant les échanges qui ont suivi entre détenus et musiciens.

Elle termine par ailleurs un mandat de trois ans à la tête de l'Orchestre "Démos" de Metz, un programme qui permet aux enfants de quartiers prioritaires de jouer en orchestre.

Ensuite, celle qui est actuellement cheffe assistante de l'Orchestre national d'Île-de-France pour deux saisons sera aussi l'an prochain directrice musicale de l'académie d'orchestres ADO de l'Opéra de Paris.

Et elle poursuit ses collaborations en tant que cheffe invitée, avec des maisons d'opéra françaises (Tours, Bordeaux, etc.) ou encore en Suisse.

Si elle reconnaît avoir grandi "à une époque où on a vraiment beaucoup encouragé les jeunes filles à faire de la direction", elle espère qu'à l'avenir, le genre de la personne sur le podium "ne soit plus une question".

