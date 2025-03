Nuits de Fourvière 2025

Kraftwerk, Clara Luciani, Beth Gibbons à l'affiche

Cent quarante représentations, dont une quarantaine de concerts : les Nuits de Fourvière, qui drainent chaque année plus de 150.000 spectateurs à Lyon, offriront certains des plus grands noms, comme Clara Luciani, Kraftwerk, Beth Gibbons, Pomme, Jeanne Added...

Photo : AFP/VNA/CVN

La 79e édition du festival, qui se déroulera du 2 juin au 26 juillet, restera fidèle à sa tradition de diversité, avec de la musique, du théâtre et de la danse, comme l'ont annoncé les organisateurs, mardi 11 mars.

Les Irlandais de Fontaines D.C. ouvriront le bal des concerts le 9 juin, avant un défilé impressionnant des plus grands : Jean-Louis Aubert, Clara Luciani, M (accompagné de Fatoumata Diawara et Balla Diabate), la chanteuse britannique Beth Gibbons, Feu ! Chatterton, Jorja Smith, Jeanne Added, sans oublier la Lyonnaise Pomme, qui sera à la maison.

Outre la musique, une place toute particulière sera dédiée à la magie avec l'installation d'un "village magique" en plein centre de Lyon, où ateliers, expos et spectacles se succèderont.

La danse sera comme toujours à l'honneur avec, notamment, Benjamin Millepied dans un hommage au chanteur et guitariste américain Jeff Buckley.

Des soirées à thème, les samedis des Nuits, feront la part belle au Folk and roots, au Hip-Hop, au rap (la Nuit du rap), à l'Afrique avec African grooves et enfin, dans un grand final, au karaoke, avec We can be heroes.

La billetterie s'ouvre le 19 mars à midi.

En 2024, les Nuits de Fourvière avaient attiré 165.000 spectateurs.

AFP/VNA/CVN