Bangkok élue meilleure ville d'Asie 2026 par les lecteurs de DestinAsian

Bangkok arrive en tête du classement des "Meilleures villes d'Asie 2026" établi par les lecteurs du magazine de voyage de luxe DestinAsia n.

>> Bangkok élue meilleure ville touristique du monde pour 2024

Photo : nationthailand.com/CVN

L'annonce a été faite le 9 mars par Ekavaranyu Amrapal, porte-parole de l'administration métropolitaine de Bangkok. Dans le cadre des DestinAsian Readers’ Choice Awards, Bangkok se classe première parmi les villes asiatiques, suivie de Tokyo (Japon) et de Singapour.

Bangkok doit sa première place à quatre atouts majeurs. Le premier est le mélange unique de tradition et de modernité qui caractérise la ville. Temples historiques et marchés flottants emblématiques côtoient centres commerciaux haut de gamme et gratte-ciel modernes, créant un paysage urbain dynamique qui reflète à la fois le patrimoine culturel et un développement rapide.

Le deuxième atout est sa scène culinaire diversifiée et de grande qualité. De la célèbre cuisine de rue aux restaurants gastronomiques dirigés par des chefs novateurs, Bangkok offre aux visiteurs une vaste gamme d'expériences culinaires qui lui ont valu une renommée internationale.

Le troisième atout de la ville réside dans son offre touristique riche et variée. Bangkok s'adresse à tous les types de voyageurs grâce à ses hôtels de luxe et ses complexes haut de gamme, ses galeries d'art contemporain, ses quartiers historiques et sa vie nocturne trépidante qui anime la ville jusque tard dans la nuit.

Enfin, l'hospitalité et l'accueil chaleureux de Bangkok contribuent à son attrait et renforcent sa réputation de "Capitale du Sourire".

Selon Amrapal, cette récompense témoigne de la grande confiance que les voyageurs internationaux accordent à Bangkok comme destination phare en Asie. Elle encourage également les autorités municipales à poursuivre le développement de la capitale afin d'en faire une destination encore plus accueillante pour les visiteurs et une métropole durable et agréable à vivre dans les années à venir.

VNA/CVN