En Angleterre, le village d'Emily Brontë fait le plein de touristes après la sortie de Hurlevent

Deux semaines après la sortie du film Hurlevent , inspiré du chef-d'œuvre d'Emily Brontë, le village de Haworth, où a vécu l'écrivaine dans le Nord de l'Angleterre, voit affluer les visiteurs, loin d'être découragés par la rudesse du climat du Yorkshire en hiver.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce film avec les acteurs stars Margot Robbie et Jacob Elordi était l'un des plus attendus de ce début d'année.

Au centre de l'intrigue, la passion entre Heathcliff, garçon aux origines mystérieuses recueilli par le riche M. Earnshaw, et la fille de ce dernier, Catherine.

Le film est une libre adaptation du roman d'Emily Brontë (1818-1848), Les Hauts de Hurlevent (Wuthering Heights en version originale), publié en 1847.

Les paysages rugueux du Yorkshire en hiver, battus par le vent et la pluie, jouent un rôle central dans ce classique de la littérature anglaise tout comme dans le film d'Emerald Fennell.

Johnnie Brigg, guide touristique dans cette région, croule sous les demandes ces dernières semaines. Ce sont "des personnes qui veulent venir ici pour découvrir les Brontë, la lande et marcher sur les pas d'Emily", explique-t-il à l'AFP.

Le film va permettre d'attirer "une nouvelle génération, qui n'a pas lu le livre mais a été fascinée par les images", se félicite le guide.

Photo : VNA/CVN

À Haworth, village qui semble figé dans le temps avec des rues pavées bordées de maisons en pierre, le Brontë Parsonage Museum ne désemplit pas. C'est dans cette maison que vivaient Emily et ses sœurs - dont Charlotte, qui a écrit un autre grand classique de la littérature anglaise, "Jane Eyre".

"Nous avons accueilli plus de 500 visiteurs samedi, ce qui équivaut à une journée normale en août", raconte Rebecca Yorke, directrice du musée. "Pour un mois de février, avec un temps maussade et venteux, c'est vraiment génial", se réjouit-elle.

Parmi eux, "beaucoup de jeunes, des gens de tous horizons, qui ne parlent que d'Emily. C'est tout simplement extraordinaire", dit Rebecca Yorke.

Ce musée donne sur la lande qui a inspiré l'écrivaine. À l'intérieur se trouve toujours la table sur laquelle elle a écrit Les Hauts du Hurlevent. Il y a également la pièce où elle serait morte.

"Le fait qu'une nouvelle version des +Hauts du Hurlevent+ vienne de sortir, avec une star comme Margot Robbie, témoigne du pouvoir de ces écrivaines, d'Emily mais aussi de ses sœurs", souligne une touriste canadienne, Nancy Marto. "Deux cents ans après leur mort, elles continuent de fasciner le monde".

Pour cette retraitée, visiter Haworth est "un rêve devenu réalité".

AFP/VNA/CVN